セリエA 25/26の第27節 ベローナとナポリの試合が、3月1日02:00にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはアミン・サール（FW）、キーロン・ボウイ（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはアリソン・サントス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ナポリのラスムス・ホイルンド（FW）がヘディングシュートを決めてナポリが先制。

ここで前半が終了。0-1とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分、ナポリが選手交代を行う。レオナルド・スピナツォーラ（DF）からミゲル（DF）に交代した。

55分、ベローナは同時に2人を交代。アミン・サール（FW）、アルメル・ベラコチャプ（DF）に代わりダニエル・モスケラ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）がピッチに入る。

64分ベローナが同点に追いつく。ジャン・アクパ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

70分、ベローナが選手交代を行う。ダニエル・オイゴケ（DF）からトマーシュ・ススロフ（MF）に交代した。

73分、ナポリは同時に2人を交代。アリソン・サントス（MF）、スタニスラフ・ロボツカ（MF）に代わりロメル・ルカク（FW）、ビリー・ギルモア（MF）がピッチに入る。

78分、ナポリは同時に2人を交代。アントニオ・ベルガラ（MF）、マッテオ・ポリターノ（FW）に代わりジオバネ（FW）、パスカーレ・マッツォッキ（DF）がピッチに入る。

82分、ベローナは同時に2人を交代。アブドゥ・ハールイ（MF）、ジャン・アクパ（MF）に代わりトビアス・スロットセイガー（DF）、シェイク・ニアッセ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分ナポリが逆転。ジオバネ（FW）のアシストからロメル・ルカク（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、ナポリが1-2で勝利した。

なお、ベローナは45+2分にジャン・アクパ（MF）、74分にトマーシュ・ススロフ（MF）、81分にアブドゥ・ハールイ（MF）に、またナポリは56分にアントニオ・ベルガラ（MF）、71分にエリフ・エルマス（MF）、90分にフアン・ジェズス（DF）、90+7分にロメル・ルカク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 04:00:49 更新