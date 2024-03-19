SVリーグ9位の東レ静岡はホーム三島で、今季2連勝中だった8位の日鉄堺にストレートで完敗し、5連敗となった。

良くも悪くもOP山田が“主役”になった。第3セット21―24からエンドラインを越えるサーブミスでジ・エンド。集まった1563人の観衆から思わずため息が漏れた。

「昨日の会場練習からエラー（サーブミス）が多く、打つことに迷いが出てしまいました」

1本のエースを奪う一方、8本中7本がミス。象徴的だったのは相手の成功したブロックアウトのチャレンジに対し、阿部裕太監督（44）が取り返すべく食い下がってボールイン・アウトのチャレンジを認めさせた直後の場面だ。サーブをネットに引っかけた。

「あそこも凄い迷っちゃって。中途半端な選択をしちゃったな」

第3セットの途中でMBエイブリル（米国）から「これからの長いキャリアの中でサーブを（無難に）入れにいってプラスに働くのか。そういう日もある。起きたミスは考える必要がない」と背中を押された。きょう1日の一戦で巻き返せばいい。攻撃だけを見れば、チーム最多23本のアタックを打ち、13本がヒット。56・5％の高い決定率はコンデョション不良で3試合連続欠場のキリル・クレーツ（27＝ロシア）に勝るとも劣らない数字で「スパイクは良かった。とにかくサーブ。頑張ります」と笑顔で前を向いた。

6位の広島Tが勝利を収め、勝ち星の差が4に広がった。クオーターファイナル進出へとにかく白星が必要だ。

▼阿部監督 難しい試合になった。山田は（サーブで）考え過ぎた。明日に向け個別に修正していきたい。

▼OH藤中主将 非常に悔しい。内容も一方的になってしまい個人としてもチームとしても反省しないと。

▼MB李 0―3は本当に反省すべき。大きいところで言うとサーブの差が出たかな。

▼S新 第1セットは2点差。（焦点は）そこだったなと思う。サーブも個人で1点を取りにいかないとチャンスは生まれない。