「恋の片道切符」「悲しき慕情」などが日本でも大ヒットした米歌手のニール・セダカさんが2月27日、ロサンゼルスで死去した。86歳。死因は明らかになっていない。米メディアによると家族が「愛する夫、父、祖父が突然死去し打ちひしがれています」との声明を発表した。

1939年、ニューヨーク市生まれ。1950〜70年代に若者の間で人気になり、ポップス系シンガー・ソングライターの草分けとして活躍。「恋の日記」「おお！キャロル」「すてきな16才」「カレンダー・ガール」「雨に微笑を」などヒット曲を連発した。

日本との関係も深かった。ロックバンド「はっぴいえんど」の大滝詠一さんが日本のポップスに影響を与えた人物としてセダカさんを挙げ、坂本九さん、弘田三枝子さん、小泉今日子（60）らが楽曲をカバーした。

85年に放送されたテレビアニメ「機動戦士Ζガンダム」には3曲提供。そのうちの1曲「水の星へ愛をこめて」は歌手の森口博子（57）のデビュー曲としても知られ、ガンダムシリーズの中でも珠玉の名作とファンに親しまれている。森口はSNSで「歌手になる夢をかなえてくれた たくさんの人とつながることができている 生涯の宝物」と追悼した。

ニール・セダカ 1939年3月13日、米ニューヨーク州生まれ。幼い頃からクラシックピアノで頭角を現した。名門のジュリアード音楽院出身。晩年には交響曲やピアノ協奏曲を発表した。娘のデラ・セダカも歌手で、松本零士さんのアニメ映画「1000年女王」（82年）の主題歌を歌っている。