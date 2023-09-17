THE RAMPAGEが28日、三重県伊勢市内の三重県営サンアリーナで、所属事務所の6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR」を記念したアリーナツアーの初日を迎えた。前回はコロナ禍のため同所でのライブを最後に計12公演が中止になってており、因縁の地から7年越しのリベンジを果たした。

山本彰吾（30）の「レッツゴー！」のかけ声で会場の四方八方からメンバーたちが中央ステージに集結し、「FULLMETAL TRIGGER」からスタート。6年前も同曲でオープニングを飾っており、この間の成長を見せつけるような伸びやかなボーカルと激しいダンスで沸かせた。

ツアータイトルは前回の「RMPG」からの進化を意味する「（R）MPG」。山本は「来年の10周年に向けてまずはここで『RMPG』を清算したかった。ここから新たなストーリーを作る」と気合十分。吉野北人（28）は「一人一人に自信が付き、16人の団結は20年の時と比にならない」と胸を張った。藤原樹（28）の「あの時の悔しさを忘れるほどのパフォーマンスを」の言葉通り、全28曲でファンとともに宿怨（しゅくえん）を晴らした。

PERFECT YEARは、EXILEを筆頭に総力を結集し、ファンも含めた結束を高める意味合いもある。現在、ボーカル川村壱馬（29）は精神面の不調のため休養中。だが復帰に向けた準備は進んでいるようで山本は「合体したときに僕たちのPERFECT YEARが完成する」と16人がそろう日を心待ちにした。