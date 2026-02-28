争奪戦の予感ッ！？【3COINS】ゴールドとウッドが高見え♡「キッチン雑貨」

おしゃれな「キッチン雑貨」を、手頃な価格でGETしたいなら【3COINS（スリーコインズ）】がおすすめ。今回は、ちょっぴりアンティークなムードが漂う高見え「キッチン雑貨」をご紹介します。春からの新生活用にキッチン用品を探している人も、キッチンインテリアのアクセントになりそうな雑貨を探している人も要チェックです。人気が出そうな予感がするので、気になる人はお早めに！

アンティークな佇まいがおしゃれ！

渋みのあるゴールドカラーのカップとウッドハンドルの組み合わせで高見えしそうな、「計量カップ：200ml」。目盛りは50ml毎に刻まれ、200mlまで印がついています。水や牛乳、生クリームといった液体を量りたい時に、便利に使えそう。置いてあるだけで気分が上がりそうなデザインは、おしゃれキッチンを目指したい人にもぴったり。価格は、\550（税込）です。

1つあるといろいろ使える！

粉類をふるってダマをなくしたり、お菓子作りの仕上げに粉糖やパウダーをふるったりと、さまざまな使い方ができる「ストレーナー」も、おしゃれ見えする1品を。こちらも、ゴールドカラーとウッドの組み合わせで、アンティークなムードです。フレームにはツメが付いており、容器の縁にひっかけて使える気のきいた仕様も嬉しいポイント。計量カップとセットで揃えておけば、何かと便利に使えるはず。価格は、\330（税込）です。同じシリーズで、めん棒、ヘラ、ホイッパーもラインナップしているので、この機会に、あわせてチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A