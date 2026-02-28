美味しそうなの発見ッッ♡【コストコ】甘いもの好きにおすすめしたい！！「パケ可愛おやつ」

甘いもの好きの心を満たしてくれそうな【コストコ】の「パケ可愛おやつ」に注目！ キュートなパッケージに包まれたお菓子が、種類豊富に集まっているようです。気分が上がりそうな見た目と甘い味とが相まって、ちょっとしたストレスや疲れも吹き飛んでしまうかも。可愛いパッケージ入りで、軽くつまみやすい焼き菓子やチョコ菓子を、ぜひチェックしてみてください。

メイド・イン・フランスの素朴な焼き菓子

パステルグリーンのパッケージにレトロなイラストがあしらわれた、「サン・ミッシェル アーモンドケーキ 26個入り」。中にはコロンと丸い形で、つまみやすいサイズ感のアーモンドケーキが入っています。アーモンドの素朴な風味と甘いケーキの味とが、心まで優しい気持ちにしてくれるかも。来客時のちょっとしたお茶請けにも喜ばれそうです。

可愛いクマのイラストにくぎ付け！

甘いもの好きの心をくすぐるチョコマシュマロも、つまみやすいお手軽感があっておすすめ。「セモア チョコマシュマロ」は、クマが描かれたカラフルで可愛いパッケージが目印です。個包装なので保存しやすく、毎日少しずつ食べたいおやつにもうってつけ。マシュマロの食感に夢中になって、手が止まらなくなるかも。個包装も外袋と同じデザインなので、1つずつ取り出すたびに心をときめかせてくれそう。

ビジュも味も◎ 甘いもの好きさんは要チェック

パステルピンク × 金色が映える、華やかで可愛いパッケージの「サン・ミッシェル チョコレートスウィートハートケーキ 24個入り」。ハートの形をしたミニケーキは、お皿に並べるだけで映えそうです。公式サイトによれば、「バニラ風味の柔らかなケーキにミルクチョコレートを重ね、極上の組み合わせを演出」とのこと。@potipoti212さんは「甘いの好きなら後悔しない系おやつ」と、おすすめしています。

たっぷり900g！ サクサク食感で幸せ気分に

鮮やかなブルーに、英字ロゴがあしらわれたポップで可愛いパッケージの「ハーシー チョコバイツ クッキー＆クリーム 900g」。大きな袋には、コロコロとした小さめのチョコ菓子が入っています。1袋に900gも入った大容量で、ストックしておけば小腹が空いた時に手軽につまめそう。@hirokostyle33さんによれば、「なめらかなホワイトチョコの中にオレオクッキーのような、サクサク食感の、ほろ苦クッキーが入っています」とのこと。歯ごたえも楽しいチョコ菓子を食べれば、日頃のプチストレスも忘れられるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様、@potipoti212様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino