介護送迎の負担とコストを同時に見直せる！ビベルトライク「デイサービス送迎対応屋根付きEVトライク ビベルCO」

介護施設の送迎業務で課題になりやすい人手不足と燃料費の上昇に対して、屋根付き電動トライクという新しい選択肢が提示されます。

株式会社バブルは、介護業界向け展示会「CareTEX東京’26」で、デイサービス送迎を想定した「ビベルCOCO」を実車展示します。

車両サイズ感や乗降しやすさを現地で確認できる展示構成で、導入時の運用イメージを具体化しやすい内容です。

ビベルトライク「ビベルCOCO」

展示会名：第12回 CareTEX東京’26開催日程：2026年2月25日（水）〜2月27日（金）開催時間：9:30〜17:00会場：東京ビッグサイト 西展示棟参加費：無料（事前来場登録制）累計販売台数：ビベルトライクシリーズ300台突破（2026年2月時点）

ビベルトライクは、家庭用電源で充電できる3人乗りEVトライクを展開するモビリティブランドです。

同ブランドを運営する株式会社バブルは、電動トライクの企画・開発・販売を通じて、日常移動や業務移動を支える車両を展開しています。

今回のCareTEX出展では、介護施設の送迎現場で求められる安全性と運用負担のバランスに焦点を当て、ビベルCOCOの活用方法を提案します。

送迎業務を想定したビベルCOCOの車体設計

車輪構成：三輪（前1輪・後2輪）乗車人数：3人乗り

ビベルCOCOは屋根付き三輪構造を採用し、普通自動車免許で運転できる運用設計です。

電動モーター駆動のため走行音が静かで、施設利用者の近くを移動する場面でも音の負担を抑えやすい構成です。

ガソリンを使わない充電式運用により、燃料価格の変動リスクを受けにくいコスト設計です。

CareTEX会場で確認できる導入検討ポイント

展示内容：ビベルCOCO実車展示会期：3日間（2月25日〜2月27日）

会場では実車展示により、車体の大きさや乗降性を現場目線で確認できます。

介護施設での活用事例、導入費用、運用方法、法規区分、安全性に関する説明まで一体で案内される構成です。

試乗運転は実施されないため、導線設計や保管場所を含めた運用相談を中心に比較検討しやすい展示です。

送迎車両の見直しでは、購入価格だけでなく、運転しやすさと日々の運用コストを同時に確認する視点が重要です。

ビベルCOCOは、介護送迎に必要な実務性を押さえつつ、コンパクトで扱いやすい車格を両立した選択肢です。

介護送迎の負担とコストを同時に見直せる！

ビベルトライク「デイサービス送迎対応屋根付きEVトライク ビベルCOCO」の紹介でした。

