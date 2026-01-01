後付けHUD「LumieHUD」に、春のドライブシーンを意識した新色「さくらピンク」が加わります。

ダッシュボードに置くだけで車速や警告を視線移動を抑えて確認できる機能はそのままに、車内インテリアとの合わせやすさを高めたカラー展開です。

予約特典と発売記念特典も同時に始まり、機能面と選ぶ楽しさの両方を押さえたアップデートです☆

LumieHUD「後付けヘッドアップディスプレイ さくらピンク」

製品名：LumieHUD（ルミエハッド）新色発売日：2026年3月3日（火）10:00予約期間：2026年2月20日（金）10:00〜3月2日（月）23:59希望小売価格：22,000円（税込）販売チャネル：公式オンラインショップ限定公式ショップ展開色：ブルー／グレー／アイボリー／オールブラック／スノーホワイト／さくらピンク（全6色）

日本精機は、車載・民生ディスプレイ製品を含む電子機器やメカトロニクス製品の企画・設計・開発・製造・販売を手がけるメーカーです。

LumieHUDは、HUD非搭載の小型車や軽自動車でも後付けで導入できるモデルとして2025年5月に発売され、カーグッズ・オブ・ザ・イヤー2025を受賞した実績があります。

今回の「さくらピンク」は、淡い色味のボディや明るいトーンの内装と合わせやすい色設計で、機能ガジェットを車内コーデの一部として選びたい層に向く新ラインアップです。

予約キャンペーンと発売記念特典

予約キャンペーン期間：2026年2月20日（金）10:00〜3月2日（月）23:59予約特典：送料無料（通常800円）＋オリジナルエコバッグ発売記念キャンペーン期間：2026年3月3日（火）10:00〜3月31日（火）14:00発売記念特典：ギフトラッピング無料＋オリジナルボールペン＆付箋発送目安：2月27日（金）14:00までの予約分は3月3日（火）着予定

予約期間中は送料相当の負担が減るため、試してみたかった層が導入しやすい条件です。

発売記念期間は全色購入者が対象となり、既存カラーを検討しているユーザーにもメリットがある設計です。

機能性ガジェットを新生活のタイミングで選びたい人にとって、購入判断を後押しする実務的なキャンペーン構成です。

HUDは視線を大きく落とさずに運転情報を確認できるため、日常運転の情報認知をスムーズにしやすいデバイスです。

そこに色の選択肢が加わることで、機能だけでなく車内全体の統一感まで設計しやすくなります。

春の切り替え時期に車内環境を見直したい人にとって、実用とデザインを同時に更新できる1台です。

春の車内コーデを上品に仕上げる新色！

LumieHUD「後付けヘッドアップディスプレイ さくらピンク」の紹介でした。

よくある質問

Q. LumieHUD 後付けヘッドアップディスプレイ さくらピンクの発売日はいつですか？

新色発売日は2026年3月3日（火）10:00です。

Q. LumieHUD 後付けヘッドアップディスプレイ さくらピンクの予約方法は？

予約期間：2026年2月20日（金）10:00〜3月2日（月）23:59。

Q. LumieHUD 後付けヘッドアップディスプレイ さくらピンクの価格はいくらですか？

希望小売価格は22,000円（税込）です。

Q. LumieHUD 後付けヘッドアップディスプレイ さくらピンクの公式サイトはどこですか？

公式ショップ展開色：ブルー／グレー／アイボリー／オールブラック／スノーホワイト／さくらピンク（全6色）

