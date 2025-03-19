歌手の鈴木亜美が２７日、石川県・穴水町で石川県・穴水町で同町主催の「石川県地域コミュニティ再建事業」に参加。地元の住民２０人を対象に料理教室を実施した。

２０２４年に発生した能登半島地震の被災地の支援および地域コミュニティ再建を目的としたプロジェクト。鈴木は同年に、石川県内の小学校で才能を信じる力の重要性を伝えるキャリア教育を行い、２５年には、地元のイベントにサプライズ出演するなど積極的に復興支援活動を続けてきた。

この日は、フードアナリスト２級の資格を持つことから、仮設住宅住居者の２０代〜７０代の男女２０人を対象に料理教室を開催。「みなさんと（距離が）近く、楽しくやれることがないかなっていう時に、料理をすることが、みんなも楽しいかなと思った」と開催までの経緯を明かした。

「皆さんベテランだと思うので、今日はワイワイ出来たらなと思います」と呼びかけると、大きな拍手。「地域の特産物を用いた料理」をテーマに、石川の名物・里芋とカラシナを用いた「豚と椎茸の和風角煮」と「カラシナの混ぜご飯」の２品を調理した。手際の良い包丁さばきや時短テクニックなどを惜しみなく披露すると、参加者からは「本当に上手」などの感嘆の声が聞こえた。

また、それぞれのテーブルを回り、直接指導をする場面も。貴重な経験に「あみーゴ先生、あみーゴ先生」とアドバイスを求める声が飛び交った。参加者の積極的な行動に鈴木も「本当に楽しい、地元に帰ってきた気分」と笑顔が絶えなかった。

調理後は全員で試食。手軽に作れる家庭的な味に舌鼓を打った。鈴木も「鈴木家の味を共有して楽しくできた。本当にうれしかった」と感無量の様子だった。

夫婦で参加した堂下夏さんは「距離が近くて、楽しかった。思ったよりも簡単にできるので、我が家の定番にしていこうと思います」と満足。夫の優也さんも「（家に）帰ってから作ろうと思います」と誓った。

料理を通して笑顔の輪を広げた鈴木。「こういうスタイルめちゃくちゃ好きなのでまたやりたいです。私の方が元気もらえるので続けたい」と２度目の開催に意欲を見せた。

料理教室後には、併設する病院を慰問。患者のために働く職員との写真撮影などを行い、ふれあった。