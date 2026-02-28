大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）が所属する米大リーグ・ドジャースの球団幹部が２月２８日、横浜（神奈川）の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（２年）を視察した。

史上４校目の春連覇を目指す横浜は、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕、甲子園）へ向けて同校グラウンドで紅白戦を実施。織田は４回から登板し、ドジャースのゲレン・カー副社長らが熱視線を送る前で、最速１５０キロをマークして３回１安打無失点で３つの三振を奪った。直球が高めに浮いたことを課題としつつ、「調子はあまり良くないにしろ、対打者という意味では捕手とコミュニケーションが取れたし、実りのある実戦だったと思います」と振り返った。

今秋のドラフト１位候補右腕に対しては、複数のメジャー球団が関心を寄せており、昨年末の時点で６球団が同校を訪問。この日はＮＰＢ球団も視察に訪れ、国内外から大きな注目を集めているが、織田本人は「意識はしないです。（センバツへ向けて）自分はただやることをやろうと」と冷静だ。まずは約３週間後に迫る開幕へ向けて、状態を上げていく。（小島 和之）