１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」が２８日、三重県営サンアリーナで「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ “（Ｒ）ＭＰＧ”」（全１１都市２３公演）の開幕を迎えた。

６年前からの成長を見せつけた。今年は所属事務所「ＬＤＨ」が設定する６年に１度の「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。吉野北人は「この６年でありがたいことにアリーナツアーを回らせてもらったり、いろんなイベントに出させてもらって経験値が増えた。より自信がついたかなと思いますし、１６人の団結力が高まったと思う」と胸を張った。その言葉通り、堂々たるパフォーマンスで初披露となる「ＪＵＳＴ ＡＬＩＶＥ」など全２８曲を届けた。

昨年１１月から川村壱馬が精神面の不調により活動を休止中。この日も１６人全員でのステージはかなわなかったが、山本彰吾は「めちゃくちゃ元気でメッセージが来たりする。自分たちがライブしている間に『俺、筋トレするわ』と来たりする」と復調ぶりをアピール。「今はゆっくりしてますけど、離れたところで復活に向けて準備を進めているみたいなので、また１５人と合体したいときにＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲが完成すると思う」と期待感をのぞかせた。来年はグループのデビュー１０周年の節目。完全体で迎えるために、それぞれの役割を全うし続けている。