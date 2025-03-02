１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」が２８日、三重県営サンアリーナで「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ “（Ｒ）ＭＰＧ”」（全１１都市２３公演）の開幕を迎えた。新曲「ＪＵＳＴ ＡＬＩＶＥ」を初披露するなど全２８曲をパフォーマンス。約２時間にわたってファンを魅了した。

６年前のリベンジがスタートした。今年は所属事務所「ＬＤＨ」が設定する６年に一度の「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。前回の２０２０年はコロナの影響によりツアーが４公演で打ち切られ、藤原樹は「僕たちも悔しかったですし、ファンの方も悲しい思いをされたと思う」と振り返る。今回はツアータイトルも当時と同じ「ＲＭＰＧ」とし、「あのときの悔しさを忘れるくらいパワーアップしたライブを届けたい」と全身全霊をステージにぶつけた。

２０２０年のツアーで打ち切り前最後に開催できたのが、この日と同じ三重県営サンアリーナでの公演。６年前にやむなくラストとなった場所からのスタートに山本彰吾は「感慨深い。もう一度、三重からＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのストーリーを作っていけたら」と決意を示した。本番前には与那嶺瑠唯とＬＩＫＩＹＡが伊勢神宮へお参り。ツアー成功を祈願したお札を楽屋に祀（まつ）った。

来年はグループのデビュー１０周年を迎える。２４年以来のドーム公演も視野に入れており、藤原は「そこに向けての僕たち気合だったり準備はバッチリ。『やっぱりＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥはドームが似合うよね』と言われるように個人でもグループでも力を合わせてＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥという土台をさらにでかくしていきたい」と目をぎらつかせた。まずはツアーを完走し、大きな節目へ機運を高めていく。