近畿大学農学部で、学生と障がいのある方が一緒に取り組む「近大ICTイチゴ」の収穫企画が実施されます。

舞台は奈良キャンパスのICT設置温室で、学内で学んだ栽培技術を実際の協働作業に落とし込む実践型プログラムです。

農業の省力化技術と農福連携を同時に体験できる構成で、次世代の農業人材育成に直結する取り組みとなっています。

近畿大学「近大ICTイチゴ協働収穫プログラム」

実施日：2026年2月28日（土）実施時間：13:00〜15:00実施場所：近畿大学奈良キャンパス ICT設置温室（奈良県奈良市中町3327-204）アクセス：近鉄奈良線「富雄駅」からバス約10分収穫物：近大ICTイチゴ（とちおとめ、紅ほっぺ）

近畿大学農学部は、奈良キャンパスで農業生産技術と実践教育を組み合わせた学びを展開する学部です。

同学部のICT設置温室では、温度管理などを情報通信技術で最適化する「なら近大農法（ICT農法）」を継続運用しています。

今回の収穫企画は、栽培ノウハウの習得だけでなく、多様な人が一緒に働く現場づくりまで視野に入れた実践授業です。

収穫当日のプログラム構成

13:00〜13:10：「なら近大農法」概要説明13:10〜13:20：収穫方法の説明13:20〜14:35：収穫・パック詰め14:35〜15:00：試食会

当日は、技術説明から収穫、出荷を意識したパック詰め、試食までを一連で体験する流れです。

作業を分割せず連続で行うことで、栽培から消費までの工程を立体的に理解しやすくなります。

短時間でも農業の現場感をつかみやすいプログラム設計です。

なら近大農法（ICT農法）の実践ポイント

ICT農法の学内実践開始：2017年度近大ICTイチゴの栽培開始：2021年9月近大ICTスイカの栽培開始：2025年5月本取り組みの継続年数：5年目

なら近大農法は、温度調整などの管理機能にICTを導入し、農作業の自動化と省力化を進める栽培手法です。

農業未経験者でも栽培管理に入りやすく、就業促進や品質安定化、収穫量向上を狙える点が特徴です。

毎年マニュアルを次学年へ引き継ぐ運用により、学内で知見を循環させる仕組みも整備済み。

農福連携で進める協働作業の体制

参加学生：農業生産科学科3・4年生 10名福祉作業所利用者：20名連携団体：特定非営利活動法人エムワイピー農場

学生側は栽培で学んだ知識を実地で生かし、説明しながら作業を進める役割を担います。

福祉作業所利用者にとっては農業に触れる機会となり、将来の仕事や社会参加への意欲形成につながる構成です。

教える側と教わる側を固定しない共同作業型の設計が、現場コミュニケーションの質を高めます。

収穫する近大ICTイチゴの品種と作業内容

収穫品種：とちおとめ収穫品種：紅ほっぺ実施作業：収穫・パック詰め・試食

今回扱う「とちおとめ」と「紅ほっぺ」は、国内のいちご栽培で広く親しまれてきた代表品種です。

品種ごとの果実の状態を見ながら収穫適期を判断する工程は、座学だけでは得にくい実践知になります。

収穫後すぐにパック詰めと試食まで行うため、品質管理の視点を体感しやすい内容です。

この取り組みは、ICT農業の技術教育と社会包摂型の現場づくりを同時に進める点に価値があります。

学生にとっては、栽培技術に加えて協働力を鍛える機会になり、将来の現場適応力にも直結します。

農業と福祉の接点を広げる具体地域連携モデルの広がりも期待できる企画です。

【農福連携で収穫体験と将来の就業意欲を同時に育てる実践授業！

近畿大学「近大ICTイチゴ協働収穫プログラム」】の紹介でした。

