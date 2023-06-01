KEY TO LIT岩大昇（23）と女優の吉柳咲良（21）が2月28日、都内で主演ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（きょう1日から、東京建物Brillia HALLなど）公開ゲネプロと囲み取材会に出席した。

シャイな男女の恋を描くロマンチック・コメディー。人とのコミュニケーションが苦手で内向的な青年・ジャン＝ルネを岩、内気な性格だが天才的なセンスを持つチョコレート職人・アンジェリーを女優の吉柳咲良（21）、大谷亮介（71）がルネの父親とホテルの受付係役を演じ分ける。

日本初演で座長を務めた岩は「初演をやらせてもらうのは初めてでこんなに大変なんだなと。毎日違いますし、どんどん変わっていきますし、自分の中で大切なものを見つけていく作業は大変だけど楽しかったです」とやりがいたっぷり。作品については「見終わった後は言葉では言い表せないような幸福感と、大幅にじゃないんですけど、皆さんの背中を押せると何かを持った作品だと思っています」と語った。

作中ではチョコレートがキーアイテムとなる。キャスト陣は実際のチョコレート工場を訪問。テンパリング体験や板チョコ作りなどを経験し、吉柳は「皆さんの空気が高まった」と士気が高まる時間になったことを回想。ただ、座長の岩は「とある生放送」があったため参加できず、別日に一人で工場を訪問。「その後稽古に行ったら輪ができていてビックリしました。寂しかったです」と嘆いていた。