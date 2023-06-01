アントワープvsシントトロイデン スタメン発表
[2.28 ベルギー・リーグ第27節](Bosuilstadion)
※26:15開始
<出場メンバー>
[アントワープ]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 綱島悠斗
DF 23 G. Bijl
DF 33 ゼノ ファン デン ボッシュ
MF 5 ダーム・フロン
MF 7 G. Kerk
MF 8 デニス・プラート
MF 14 A. Valencia
MF 17 S. Renders
MF 30 クリストファー・スコット
FW 18 フィンセント・ヤンセン
控え
GK 15 ヤニック トゥーレン
DF 56 E. Tuypens
DF 82 L. Schelfhout
MF 10 I. Babadi
MF 34 M. Diawara
MF 43 Y. Hamdaoui
MF 78 X. Dierckx
FW 76 O. Achihi
FW 79 G. Vandeplas
監督
Joseph Oosting
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 5 谷口彰悟
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 7 アルブノール・ムヤ
FW 10 イリアス・セバウィ
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
