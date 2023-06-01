[2.28 ベルギー・リーグ第27節](Bosuilstadion)

※26:15開始

<出場メンバー>

[アントワープ]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 4 綱島悠斗

DF 23 G. Bijl

DF 33 ゼノ ファン デン ボッシュ

MF 5 ダーム・フロン

MF 7 G. Kerk

MF 8 デニス・プラート

MF 14 A. Valencia

MF 17 S. Renders

MF 30 クリストファー・スコット

FW 18 フィンセント・ヤンセン

控え

GK 15 ヤニック トゥーレン

DF 56 E. Tuypens

DF 82 L. Schelfhout

MF 10 I. Babadi

MF 34 M. Diawara

MF 43 Y. Hamdaoui

MF 78 X. Dierckx

FW 76 O. Achihi

FW 79 G. Vandeplas

監督

Joseph Oosting

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 5 谷口彰悟

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 13 伊藤涼太郎

FW 7 アルブノール・ムヤ

FW 10 イリアス・セバウィ

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 3 畑大雅

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

DF 23 J. Pupe

MF 11 イサイアス・デルプポ

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 77 O. Diouf

監督

ワウテル ヴランケン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります