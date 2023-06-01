リバプールvsウエスト・ハム 試合記録
【プレミアリーグ第28節】(アンフィールド)
リバプール 5-2(前半3-0)ウエスト・ハム
<得点者>
[リ]ウーゴ・エキティケ(5分)、フィルヒル・ファン・ダイク(24分)、アレクシス・マック・アリスター(43分)、コーディ・ガクポ(70分)、オウンゴール(82分)
[ウ]トマーシュ・ソウチェク(49分)、バレンティン・カステジャノス(75分)
<警告>
[リ]コーディ・ガクポ(55分)、ドミニク・ショボスライ(85分)
[ウ]スングトゥ・マガサ(45分)、クリセンシオ・サマーフィル(79分)
└リバプール、セットプレー次々決まって大量5ゴール!! 降格圏ウエスト・ハム破って3連勝
