ライテンダー × アーティスト 我喜屋位瑳務、コラージュ作品を再現したインターシャニットを発売

「スティーブン アラン（STEVEN ALAN）」出身の小池勇太が手掛けるニットブランド「ライテンダー（RYE TENDER）」が、アーティスト／イラストレーターの我喜屋位瑳務（がきや いさむ）とコラボレーションしたニットウェアを3月7日に発売する。ライテンダーの公式オンラインストアで取り扱う。

我喜屋位瑳務は、沖縄県出身・東京在住のアーティスト。イラストレーターとして活動しながら、美術館での展覧会や芸術祭にも精⼒的に参加。コミックやホラー、SF映画など、沖縄に残るアメリカンカルチャーからの影響を受け、ドローイング、コラージュ、ペインティングといったさまざまな表現⽅法で作品を制作する。YUKIやフジファブリック、星野源をはじめとする数々のミュージシャンのアートワークのほか、書籍の装丁画や映画ポスターを手掛けるなど幅広い分野で活動している。

コラボでは、我喜屋が描いたコラージュ作品の原画を、インターシャ編みでコットンプルオーバーニットに表現。同氏特有の線の揺らぎや、赤・青・黄色・黒のトーンを用いた特徴的な色使いを繊細に再現した。クマと子どもが両手を広げて何かを覆う構図には、日常の中に潜む物語性や違和感を込めたという。ネイビーとグリーンの2色をユニセックスの2サイズで展開し、グリーンのバックスタイルには、同氏の作品に度々登場するカーテンのモチーフをあしらった。価格は2万9700円。

