あどばるとぴあが、空間運営と企画制作を掛け合わせたイベント協業を2026年2月からスタートします。

第1弾は2月21日の中村優一氏ファンミーティング、第2弾は3月6日から3月12日までの朗読劇で、会場はいずれもグレイドパーク渋谷です。

出演者と観客の距離感を活かす都市型会場で、地域に新しい賑わいをつくる取り組みとして注目が集まっています。

あどばる×ぴあ「空間×エンターテインメント協業イベント」

協業開始時期：2026年2月主会場：グレイドパーク渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F）第1弾開催日：2026年2月21日（土）第2弾開催期間：2026年3月6日（金）〜3月12日（木）

「TIME SHARING」は、エリア・用途・人数から貸し会議室やレンタルスペースを探せる予約検索サービスです。

「グレイドパーク渋谷」は同社運営の多目的イベント会場で、オープンフロア、ラウンジ、ステージを備えた空間構成が特徴となっています。

今回の協業は、あどばるの会場ネットワークと運営ノウハウに、ぴあの企画制作力を重ねて新しい話題創出を狙うプロジェクトです。

第1弾イベント「中村優一ファンミーティング」

開催日：2026年2月21日（土）会場：グレイドパーク渋谷出演：中村優一氏

第1弾は、俳優、映画監督、演出家として活動する中村優一氏によるファンミーティングです。

宣材ビジュアルのモノトーン基調のスタイリングからも、舞台表現と映像感覚の両方を持つクリエイター性が伝わります。

来場者にとっては、作品を観る体験だけでなく、表現者の現在地を近い距離で受け取れる機会になります。

第2弾イベント 朗読劇「おいしいコーヒーの嗜み方」

開催期間：2026年3月6日（金）〜3月12日（木）会場：グレイドパーク渋谷脚本：吉岡茉祐演出・構成：林千浪

第2弾は、若手声優の実践機会として設計された朗読劇「おいしいコーヒーの嗜み方」です。

セピアとブラウンを軸にした告知ビジュアルは、カフェ空間の温度感と朗読の余韻を重ねるデザインに仕上がっています。

公演が1週間設定されているため、観客側も日程を選びやすく、リピート観劇の動線をつくりやすい構成です。

協業の狙いと若手クリエイター支援プログラム

TIME SHARING掲載スペース数：300室以上予約単位：30分単位新制度：成果連動型の会場費支払い方式を導入対象：キャリア形成期の若手エンタメ関係者

協業の背景には、没入感と一体感を重視する体験型イベント需要の拡大があります。

あどばるは今回の取り組みを機に、固定費先払い型ではなく、実集客に応じて会場費を精算する成果連動型プログラムを導入します。

初期負担を抑えた運営設計により、若手クリエイターが挑戦機会を確保しやすい環境づくりが進行中。

通常のレンタルスペース利用は従来料金体系を維持するため、既存利用者への運用影響を抑えながら新制度を走らせる設計です。

第1弾と第2弾を起点に、演劇、トーク、体験型などジャンルを横断した企画展開が予定されています。

スペース提供にとどまらず、企画と運営を一体で回すモデルは、都市型エンタメの新しい実装例として価値が高い取り組みです。

会場、出演者、観客の三者が近い距離で交わる設計が、地域の賑わい創出にも直結する協業になりそうです☆

【才能とファンをつなぐ次世代エンタメ共創プロジェクト！

あどばる×ぴあ「空間×エンターテインメント協業イベントシリーズ」】の紹介でした。

