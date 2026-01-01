日常に根差す低価格業態の仕組みを公開！昭和食品工業「フランチャイズショー2026初出展と加盟店募集開始」

福岡で「はかたや」「小麦冶」を展開する昭和食品工業が、フランチャイズショー2026に初出展します。

同社は流行性よりも、毎日無理なく営業を続けられる店づくりを前面に打ち出しました。

加盟店募集も同日に始まり、現場運営の中身を確認しながら検討できる構成になっています。

昭和食品工業「フランチャイズショー2026／東京」

会期：2026年3月4日（水）〜3月6日（金）会場：東京ビッグサイト加盟店募集開始日：2026年3月4日（水）展開店舗数：計29店舗

昭和食品工業は、福岡県を中心に「博多ラーメン はかたや」「釜揚げうどん 小麦冶」などを展開する食品企業です。

同社が重視するのは、派手な話題づくりではなく、地域の日常に溶け込んで繰り返し選ばれる営業モデルです。

今回の出展では、短期的な売上実績より、長く続く店舗運営を支える仕組みを軸に紹介されます。

低価格を支える味づくりと製造体制

価格：博多ラーメン「はかたや」290円価格：うどん「小麦冶」240円〜

低価格帯でも満足度を保てる理由として、豚骨スープやラーメンだれ、ラード類の仕込みバランスが明示されています。

麺は自社製麺で供給され、品質の安定とオペレーション効率を同時に取りにいく設計です。

画像のうどんは、澄んだ出汁に太麺、かき揚げ、わかめ、ねぎを重ねた構成で、日常食としての食べやすさが伝わる一杯です。

フランチャイズショーで示す現場運営の考え方

展示では、人に依存しにくいオペレーション設計と、作業動線・調理工程の標準化が中心テーマになります。

数字資料だけでなく、実際の営業を理解するための店舗視察案内まで含める点が今回の特徴です。

加盟前に現場解像度を高められるため、運営の再現性を重視する事業者には判断材料が増える内容です。

「今日もここでいい」を積み上げる業態モデル

同社の業態は、特別な日の外食より、日々の一食として利用される前提で組み立てられています。

毎日安定して回せる構造を優先することで、現場負荷の偏りを抑えながら継続営業につなげる方針です。

地域常連に支持される店づくりをFC文脈で開示する今回の出展は、長期運営型モデルを探す層にとって注目ポイントになります。

外食FCは、目立つ初速より、日常需要を取りこぼさない仕組みづくりが勝負になりやすい領域です。

【日常に根差す低価格業態の仕組みを公開！

昭和食品工業の出展：、低価格帯でも継続できる現場設計を具体的に見たい人にフィットする内容。

昭和食品工業「フランチャイズショー2026初出展と加盟店募集開始」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 昭和食品工業 フランチャイズショー2026／東京の開催期間はいつですか？

会期は2026年3月4日（水）〜3月6日（金）です。

Q. 昭和食品工業 フランチャイズショー2026／東京の開催場所はどこですか？

会場は東京ビッグサイトです。

Q. 昭和食品工業 フランチャイズショー2026／東京のオープン日はいつですか？

展開店舗数は計29店舗です。

