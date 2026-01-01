2026年のホワイトデーシーズンに向けて、麻布台ヒルズの「エシレ・ラトリエ デュ ブール」で、上質感のある定番ギフト2種が提案されています。

2026年2月19日に発表されたのは、バタークリームを主役にしたマカロンと、外は香ばしく中はしっとり仕上げた焼菓子ギフトです。

神谷町駅直結の店舗で選べるため、都心での仕事帰りにも立ち寄りやすい贈り物選びになっています！

エシレ・ラトリエ デュ ブール「ホワイトデーギフト」

発表日：2026年2月19日販売場所：東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 1階営業時間：11:00〜19:00アクセス：東京メトロ日比谷線 神谷町駅直結

「エシレ」は、フランス産A.O.P.認定発酵バターとして知られるブランドです。

「エシレ・ラトリエ デュ ブール」は、エシレバターのおいしさを菓子やヴィエノワズリで引き出す“バターのアトリエ”です。

今回のホワイトデー提案では、華やかさを重視するマカロンと、配りやすさを重視する焼菓子を軸に、相手に合わせた選択がしやすい構成になっています。

マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト

価格：3,024円（税込）内容量：6個入消費期限：購入日含め3日間

このギフトは、バターをイメージした白色のコックに、エシレバターを使ったクリームをしっかりサンドした設計です。

マカロンの軽やかな食感に対して、クリームの厚みと香りが中心に来るため、ひと口目から“バター菓子”としての個性が伝わります。

フレーバーはナチュール、ピスターシュ、フランボワーズの3種類で、同じ生地でも印象を大きく変えられる点も魅力です。

ナチュールは香りの純度を味わう方向に寄せた構成で、ピスターシュは洋酒漬けグリオットチェリーのアクセントが後味を締めます。

フランボワーズは甘酸っぱさがミルキーなバター感に重なり、重たさを抑えた余韻に着地！

フィナンシェ＆マドレーヌ ギフト ボックス

5個入価格：2,268円（税込）10個入価格：4,320円（税込）消費期限：購入日含め3日間

エシレを代表する焼菓子として長く支持されているのが、フィナンシェとマドレーヌのギフトボックスです。

表面の香ばしさと内側のしっとり感を両立した焼き上がりで、世代を問わず受け入れられやすい味の設計になっています。

食後のコーヒーや紅茶に合わせやすく、平日のオフィスでも休日のティータイムでも使いやすい定番です。

個数違いを選べるため、少人数へのお返しから大人数への配布まで調整しやすい構成！

贈る相手で選び分けるときの基準

マカロンギフト：6個入焼菓子ギフト：5個入／10個入価格レンジ：2,268円〜4,320円（税込）

見た目の華やかさや特別感を重視するなら、マカロン・オ・ブール・エシレが選びやすい軸になります。

複数人へ配る予定があるなら、個数を調整しやすいフィナンシェ＆マドレーヌのボックスが実務的です。

同じブランド内でテイストをそろえられるため、相手ごとに品を変えてもギフト全体の統一感を保てます。

「定番」と「特別」を同時に組み立てられるのが、今回の提案の強みです。

購入前に押さえたい保存と受け渡しのポイント

マカロン保存条件：要冷蔵マカロン消費期限：購入日含め3日間焼菓子消費期限：購入日含め3日間

どちらも消費期限は購入日を含め3日間なので、渡す日を先に決めてから購入すると計画が立てやすくなります。

マカロンは要冷蔵のため、移動時間や保管場所を考えたスケジュール管理が重要です。

焼菓子は手渡ししやすい形状なので、訪問先が複数ある日でも扱いやすい運用になります。

日程と相手の人数を先に整理しておくと、店頭での選択もスムーズです！

エシレのホワイトデーギフトは、香りの記憶を残したい相手に向けて選びやすいラインです。

マカロンは特別な一箱を作りたい場面に向き、焼菓子は確実に喜ばれやすい定番として機能します。

同じブランドで贈り分けられるので、相手ごとに距離感を整えながら上品さをそろえられるのも大きな利点です。

【定番と特別をひと箱で贈る上質ホワイトデーギフト！

エシレ「マカロン・オ・ブール・エシレ＆フィナンシェ・マドレーヌギフト」】の紹介でした。

よくある質問

Q. マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフトの価格はいくらですか？

税込3,024円です。

Q. フィナンシェ＆マドレーヌ ギフト ボックスの価格を教えてください。

5個入は税込2,268円で、10個入は税込4,320円です。

Q. 消費期限はどのくらいですか？

マカロンと焼菓子のどちらも購入日を含め3日間です。

Q. 店舗の営業時間とアクセスはどうなっていますか？

営業時間は11:00〜19:00で、東京メトロ日比谷線の神谷町駅に直結しています。

