豪華絢爛のお雛さま 洋装の明治天皇、桜を愛でる… 芦屋・ヨドコウ迎賓館「雛人形展」

近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライトが設計し、100年の時を超えて愛されている洋館・ヨドコウ迎賓館（旧山邑家住宅・兵庫県芦屋市）で、3月3日の桃の節句に合わせて 恒例の「雛人形展」が開催されている。4月5日まで。

明治天皇の洋服姿、春を楽しむようすを表現...明治期にこうした“洒落”が〈2026年2月27日午後 兵庫県芦屋市〉

明治期の京人形、120年前の鮮やかさを今に

展示する人形は、同館の建築主で灘の老舗酒造「櫻正宗」の八代目・山邑太左衛門（やまむら・たざえもん）が長女の誕生を祝い、京都の老舗「丸平大木人形店」に依頼したもの。1900（明治 33）年からの2年間に納めれた。

現在は迎賓館を管理、運営するヨドコウ（旧社名・淀川製鋼所 大阪市中央区）が所蔵し、1992年から毎年この時期に公開している。

「丸平大木人形店」は江戸時代の明和年間（1764〜1772 年）に京都で創業。写実性を基調とし、有職故実（※）における時代考証を重視したもので、京人形、 雛人形の逸品として賞賛された。その作品は皇族・華族にも数多く納入されている。

雛人形は全部で33体。内裏雛・居稚児（いちご）・三人官女の人形を中心とした段飾り雛一式、花嫁姿の上臈を含む5体の人形に漆塗りの各種嫁入り道具を添えた「花嫁人形」 、17体の人形と桜・松などが色どりを添え、花見の宴の様子を写した「花観人形」と、3つの人形群に分けられる。人形の保存状態も極めて良好で、これだけ揃って残っている例は少ないという。

内裏雛は高さ約45センチと大ぶりで、豪華絢爛（けんらん）な衣装をまとい、重厚な雰囲気を醸している。男雛は女雛と同様に贅沢に重ねた金襴や桜の刺繍が施された華やかな装束をまとっている。特に 「花観人形」は、明治天皇を中心とした華やかなもので、洋装の天皇が興味深い。

観覧予約はヨドコウ迎賓館のウェブサイトから申し込む。午前10時〜午後4時（月・木曜休館）。大人500円・小中高生200円。



※有職故実〜朝廷や武家の式礼・官職・法令等に関する決まり

