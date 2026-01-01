バイク移動中の通話と音楽を1台でまとめて快適にしたい人向けの新モデルが登場しました。

MAXWINの「id-MOTO-K1」は、40mm HiFiスピーカーとENCノイズキャンセリングを組み合わせたヘルメット装着型のワイヤレスヘッドスピーカーです。

最大55時間の連続再生、IPX6防水、グローブ着用時の直感操作まで備えた設計で、通勤からロングツーリングまで対応済み。

MAXWIN「ワイヤレスヘッドスピーカー id-MOTO-K1」

販売開始：2026年2月20日連続再生時間：約55時間Bluetoothバージョン：V5.3防水レベル：IPX6本体サイズ：約82×43×24mm本体重量：約48gバッテリー容量：1000mAh販売チャネル：Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング

MAXWINは、バイク用品や車載アクセサリーを中心に展開するブランドです。

今回発売の「id-MOTO-K1」は、ヘルメット側面に装着して使うワイヤレスヘッドスピーカーで、音楽・通話・ナビ音声をまとめて扱える構成になっています。

スピーカー音質、長時間バッテリー、防水性、グローブ操作という4つの実用要素を1台に集約したモデルです。

サウンド構成と通話品質

スピーカー口径：40mm（全音域HiFiスピーカー）対応プロファイル：HFP/HSP、A2DP、AVRCP

口径40mmの全音域HiFiスピーカーを搭載し、低音の再現性と広帯域のサウンドバランスを両立しています。

ENCノイズキャンセリングがマイクに入る風切り音や周囲の騒音を低減するため、走行中の通話でも相手の声を聞き取りやすく、自分の声も伝わりやすい設計です。

ナビ音声と音楽を同じデバイスで扱う場面でも、音の輪郭をつかみやすい解像感があります。

操作性と音声アシスタント連携

音声アシスタント：Siri／Googleアシスタント対応自動応答：着信から5秒後に自動応答音声ガイダンス：日本語対応

メインの操作ボタンは大型設計で、グローブを着けたまま押し分けできる配置になっています。

iPhoneのSiriとGoogleアシスタントの両方に対応しており、ハンズフリーでの音楽再生・通話の切り替えも声で完結します。

日本語音声ガイダンスを搭載しているため、初めて使う場合でも操作状態を音で確認しやすくなっています。

Bluetooth 5.3接続と長時間バッテリー

同時接続台数：2台充電時間：約1.5時間（5V/1A時）通信範囲：約10m動作温度範囲：-20℃〜60℃

Bluetooth 5.3チップセットにより安定接続と低遅延通信を実現しており、音楽とナビ音声を切り替える場面でも途切れにくい接続性を持っています。

2台同時接続に対応しているため、ナビ専用端末と通話用スマートフォンを個別に運用するスタイルにも対応しています。

1000mAhの大容量バッテリーで最大約55時間の連続使用が可能で、充電を気にせずロングツーリングに集中できます☆

防水性能と装着オプション

IPX6相当の防水設計で、雨天時の走行中でも使い続けやすい耐候性を備えています。

動作温度範囲は-20℃〜60℃に対応しており、真冬のツーリングから夏の炎天下まで幅広い環境で運用できます。

id-OP6 クリップ式マウント（オプション）

id-OP6はid-MOTO-K1専用のクリップ式マウントで、工具不要でヘルメットに挟み込むだけで取り付けできます。

複数のヘルメットを使い分けているライダーが、本体を付け替えて使う際に便利なオプションです。

走行中の快適さは、音質だけでなく操作のしやすさとバッテリーの持ちで大きく変わります。

id-MOTO-K1はその3点を一体で設計した実用重視のモデルで、通勤ライダーからツーリング派まで幅広いシーンに向いた1台です。

MAXWIN「ワイヤレスヘッドスピーカー id-MOTO-K1」の紹介でした。

よくある質問

Q. 連続再生時間はどれくらいですか？

音楽・通話で最大約55時間の連続使用が可能です。

充電時間は5V/1Aの場合で約1.5時間です。

Q. 雨の日でも使えますか？

IPX6相当の防水設計を採用しており、雨天時の使用に対応しています。

Q. スマートフォンは何台まで同時接続できますか？

Bluetooth 5.3対応で2台のデバイスを同時接続できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローブのまま直感操作できる高音質設計！MAXWIN「ワイヤレスヘッドスピーカー id-MOTO-K1」 appeared first on Dtimes.