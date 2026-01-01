ECサイトで離脱を生む購入前の“ためらい”を減らす新しい連携が始まりました。

CVR改善サービス「ResolVoost」が「futureshop」と連携し、FAQ導線を自動で最適化できる体制が整っています。

売上向上と問い合わせ削減を同時に狙える設計で、運営効率まで踏み込んだアップデートです。

ResolVoost「futureshop連携CVR改善サービス」

連携発表日：2026年2月19日初期提供FAQ数：100問以上自動改善機能数：10以上先行導入成果：導入3か月で売上10％アップ

エンパワーショップは、国内外のECトレンド発信とEC戦略コンサルティングを軸に売上改善支援を行う企業です。

futureshopは、EC担当者がデザインやコンテンツ更新を高い自由度で運用できるSaaS型ECサイト構築プラットフォームとなっています。

今回の連携では、ページごとの疑問を検知してFAQを自動提示し、購入前の迷いをその場で解消する導線を実装できます。

購入前FAQ自動提示の仕組み

自動改善機能：10以上FAQ閲覧者CVR改善：最大10倍以上

閲覧中ユーザーの文脈に合わせてFAQが表示されるため、「素材は何か」「いつ届くか」といった確認ポイントを離脱前に処理できます。

図版でも赤色で強調されている通り、ベストタイミングで解決策を提示する設計が中核です。

導入と運用を軽くする支援体制

初期提供FAQ：100問以上一括対応工程：3工程（初期設定・実装・FAQ作成）

FAQをゼロから作る負担を前提にしないため、運用リソースが限られたチームでも改善施策を開始しやすくなります。

導入ハードルを下げながら運用品質をそろえられる点は、繁忙期のEC運営で効いてくるポイントです。

先行導入で見えた売上と業務効率の変化

計測期間：導入3か月売上改善率：10％アップ問い合わせ削減率：30％削減FAQ設問数：約2.8倍

先行導入した食品販売事業者では、売上改善と問い合わせ削減が同時に確認され、FAQ運用の厚みも増えています。

CVR施策とカスタマーサポート施策を分けずに運用できるため、改善の積み上げが単発で終わりにくい構成です。

購入前に解決したい疑問をその場で処理できるかどうかは、ECの離脱率に直結します。

今回の連携は、売上の取りこぼし対策と運営工数の圧縮を同時に進めたい現場に適した選択肢です。

少人数運営でも改善サイクルを回しやすい、実装現場目線のサービス連携となっています。

【購入前のためらいを自動解消し売上を伸ばす！

ResolVoost「futureshop連携CVR改善サービス」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ResolVoostとfutureshopの連携はいつ発表されましたか？

2026年2月19日に連携開始が発表されました。

Q. ResolVoostの自動改善機能はどのくらいありますか？

Webマーケティング視点に基づく10以上の自動改善機能が用意されています。

Q. 先行導入ではどのような成果が出ていますか？

導入3か月で売上10％アップと問い合わせ30％削減が報告されています。

Q. FAQ準備の負担は大きいですか？

100問以上のFAQ資産を活用し、初期設定から実装とFAQ作成まで一括で対応できます。

