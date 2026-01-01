不動産投資で規模拡大を目指すオーナー層に向けて、融資戦略をテーマにしたオンラインセミナーが2026年2月14日に開催されました。

借入総額が約3億円を超えた先で起こりやすい融資停滞に対し、提携ローンを活用した打開策を整理した内容です。

資産形成を次の段階へ進めるための実務論点を、物件計画と資金計画の両面から学べる構成になっています。

アパックスホーム「3億円の壁を突破する提携ローン活用戦略セミナー」

開催日：2026年2月14日開催方法：オンライン配信参加者数：約40名対象：富裕層不動産オーナー・法人経営者

アパックスホームは、福岡を拠点に土地探しから設計・資金計画・施工までをワンストップで手がける企業です。

同社は戸建事業で培った自社施工体制を基盤に、アパートの企画・設計・施工・賃貸管理まで一貫で支援しています。

今回のセミナーでは、融資環境の厳格化に対応するための事業設計を、提携金融機関ネットワークの活用とあわせて提示しました。

融資停滞が起こる「3億円の壁」の実務課題

借入総額の節目：約3億円想定する資産目標：10億円規模

アパート経営を拡大する局面では、借入総額が約3億円を超えるあたりで審査条件が厳しくなるケースがあります。

追加融資が進みにくくなると、物件選定だけでなく事業全体の成長速度にも影響が出やすくなります。

この段階で必要になるのは、物件単体の良し悪しよりも、融資戦略と資金計画を同時に再設計する視点です。

特別提携ローンを軸にした拡大戦略

講師：結城 準一（取締役／東京事業部部長）紹介テーマ：特別提携ローン活用戦略

セミナーでは、提携金融機関と保証会社の連携を軸にした独自の特別提携ローンスキームが紹介されました。

従来型融資では難しいケースでも、資産背景や法人状況に合わせて設計余地を探る手法が示されています。

あわせて、新築一棟アパートの情報と融資戦略を一体で検討する流れが共有され、実行可能性を高める考え方が整理されました。

個別面談で進める実行フェーズ支援

対応内容：資産状況整理・融資可能性試算・拡大シミュレーション相談形式：個別面談（随時）

セミナー後は、情報提供だけで終わらせず、個別面談で実行段階まで伴走する体制が案内されています。

資産状況の棚卸しと融資可能性の試算を先に行うことで、次の投資判断の精度を上げやすくなります。

融資、物件、運用を分断せずに設計する流れは、規模拡大局面の失速を防ぐ実務的なアプローチです。

今回のテーマは、融資が付きにくくなる節目で立ち止まりやすいオーナー層にとって、再現性のある打ち手を確認できる内容でした。

借入を増やすこと自体ではなく、事業規模と返済計画のバランスを整えながら成長を描く視点が重要になります。

投資拡大の次の一手を具体化したいタイミングで、押さえておきたいセミナーテーマです。

【融資停滞を打開する実践戦略が学べる！

アパックスホーム「3億円の壁を突破する提携ローン活用戦略セミナー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. アパックスホーム 3億円の壁を突破する提携ローン活用戦略セミナーの開催期間はいつですか？

開催日は2026年2月14日です。

Q. アパックスホーム 3億円の壁を突破する提携ローン活用戦略セミナーの開催方法について教えてください。

開催方法はオンライン配信です。

Q. アパックスホーム 3億円の壁を突破する提携ローン活用戦略セミナーの対象は？

対象は富裕層不動産オーナー・法人経営者です。

