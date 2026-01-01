空き地や遊休地をどう収益化するかで悩む事業者に向けて、連棟倉庫モデルの新しい選択肢が出てきました。

OfficeOtaが愛知県内で満室運用を続けてきた「アメリカンストレージ」が、フランチャイズ募集を開始しています。

住宅着工数に左右されにくい収益源を探す建築会社や工務店にとって、実績付きで検討しやすい事業テーマです。

OfficeOta「アメリカンストレージ」

フランチャイズ募集開始：2026年2月20日稼働実績：愛知県内7棟43庫満室実績：100％初期投資回収期間目安：約7年前後

OfficeOtaは、愛知県春日井市を拠点にアメリカンガレージの施工と販売でノウハウを積み上げてきた事業者です。

アメリカンストレージは、その施工知見を活かして展開する収益型連棟倉庫サービスです。

空き地を複数区画に分けて貸し出すモデルなので、単一テナント型より空室リスクを分散しやすい構造になっています。

高稼働を支える外観設計と土地活用モデル

運用開始からの事業期間：約2年画像確認区画数：5区画駐車スペース区画数：5区画

外観はアーチ型屋根とシャッターを整列させた構成で、倉庫用途を直感的に伝えやすいデザインです。

前面に駐車区画を確保できるため、荷物の出し入れ動線を短く取りやすい点が実務面で効きます。

資材置き場や事業用保管に適した視認性と使い勝手を両立しながら、遊休地の収益化を狙えるモデルです。

内部スペースの実用性と区画貸しの安定運用

内装仕様：スチールパネル壁・コンクリート床照明：LED照明1灯電源：コンセント設置あり

室内は天井高を確保したアーチ形状で、長尺物やかさばる荷物も整理しやすい空間構成です。

電源と照明があることで、夜間や天候不良時の搬入作業でも視認性と作業性を保ちやすくなります。

1棟を複数区画で貸し出す方式は、契約分散によって収益変動を抑えやすい運用につながります。

車両保管ニーズと全国フランチャイズ展開

第1号加盟店所在地：兵庫県姫路市導入支援項目数：4項目支援内容：設計施工・収益シミュレーション・運営・集客

画像のように車両を収められる区画は、個人の趣味保管だけでなく法人の機材置き場ニーズにも対応しやすい仕様です。

実際に兵庫県姫路市では第1号加盟店が始動しており、事業モデルの横展開フェーズに入っています。

未経験事業者でも導入しやすい支援メニューが用意されているため、建築事業に次ぐ収益の柱を設計しやすい点が魅力です。

土地活用を巡る選択肢は多いですが、稼働実績と運営ノウハウがそろったモデルは比較検討しやすいのが強みです。

アメリカンストレージは、短期回収だけでなく中長期での安定収益を見据えたい事業者に合う設計になっています。

建築会社の事業ポートフォリオを広げる一手として、現場目線で判断しやすいフランチャイズ案件です。

【満室実績100％の土地活用モデルが始動！

OfficeOta「収益型連棟倉庫アメリカンストレージフランチャイズ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. アメリカンストレージの稼働実績はどれくらいですか？

愛知県内で7棟43庫が稼働しており、満室実績100％と発表されています。

Q. 投資回収期間の目安はどのくらいですか？

初期投資回収期間は約7年前後が想定されています。

Q. フランチャイズの第1号加盟店はどこですか？

兵庫県姫路市で株式会社ビルドプラスが第1号加盟店として事業を開始しています。

Q. 加盟店向けにはどのような支援がありますか？

設計施工ノウハウ、収益シミュレーション、運営ノウハウ、集客支援の4項目が用意されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 満室実績100％の土地活用モデルが始動！OfficeOta「収益型連棟倉庫アメリカンストレージフランチャイズ」 appeared first on Dtimes.