健康経営の推進方針を、経営戦略とどう連動させるかを整理したい企業向けのオンラインセミナーが開催されます。

今回のテーマは、戦略マップの策定・見直し・活用を新フォーマットに沿って整理する実務ポイントです。

45分で要点を確認できる構成なので、年度替わり前に社内方針を整えたい担当者にも押さえやすい内容です。

MS&ADインターリスク総研「健康経営戦略マップの策定・見直しと活用セミナー」

開催日時：2026年3月6日（金）14:00〜14:45開催形態：オンライン（Zoomウェビナー）参加費：無料（税込）アーカイブ配信予定：2026年4月以降

MS&ADインターリスク総研は、MS&ADインシュアランス グループのシンクタンクとして、企業のリスクマネジメントを支援するコンサルティング会社です。

同社が実施する「実践！

健康経営セミナー」は、制度変更を現場運用に落とし込む視点で学べる実務寄りの学習機会です。

今回は、健康経営度調査の設問刷新やブライト500の評価項目追加を踏まえ、戦略マップの作り方と見直し方を短時間で確認できます。

開催スケジュールと受講しやすさ

ライブ配信時間：45分開催日：2026年3月6日（金）配信方式：Zoomウェビナー

平日午後の45分枠なので、部門ミーティングの前後に組み込みやすい時間設計です。

バナーでも日時とオンライン開催が大きく表示されており、参加条件がひと目で確認しやすい案内になっています。

新フォーマット対応で押さえる実務ポイント

新フォーマット提示：2025年3月関連項目：健康経営度調査の刷新内容関連項目：中小法人部門ブライト500評価項目

戦略マップを単体資料として作るのではなく、経営方針と指標を接続してPDCAを回す設計を学べる点が今回の核です。

戦略マップをこれから作る企業だけでなく、既存資料を更新して運用精度を上げたい企業にも実務的なヒントが得られます。

健康経営の取り組みを、社内説明しやすい形で可視化したい担当者にとって使いやすいテーマ設定です。

担当者・責任者・経営層の共通言語をそろえたい局面で、短時間に要点をつかめる構成が役立ちます。

アーカイブ配信予定もあるため、ライブ参加が難しい場合でも学習計画を立てやすいセミナーです。

【新フォーマット対応を45分で整理！

MS&ADインターリスク総研「健康経営戦略マップ策定見直し活用セミナー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. MS&ADインターリスク総研 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用セミナーの開催期間はいつですか？

開催日時は2026年3月6日（金）14:00〜14:45です。

Q. MS&ADインターリスク総研 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用セミナーの開催形態について教えてください。

開催形態はオンライン（Zoomウェビナー）です。

