プロ・リーグ 25/26の第27節 メヘレンとワーレゲムの試合が、3月1日00:00にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、エムラン・ソグロー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。メヘレンのトミー・セントイアゴ（DF）のアシストからルドゥアヌ・アラル（DF）がゴールを決めてメヘレンが先制。

ここで前半が終了。1-0とメヘレンがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、メヘレンは同時に2人を交代。ケアノ・バンラフェルグエム（MF）、テランス・クドゥ（DF）に代わりホセ・マルティネス（DF）、ビル・アントニオ（FW）がピッチに入る。

67分、ワーレゲムが選手交代を行う。ブノワ・ナイセン（MF）からマルレー・アケ（MF）に交代した。

71分ワーレゲムが同点に追いつく。ジョセフ・オポク（FW）のアシストからイェッペ・エレンビュルグ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

84分、メヘレンは同時に2人を交代。マイロン・ファンブレデローデ（FW）、マティス・セルベ（FW）に代わりベニト・ラマン（FW）、ディケニ・サリフ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分メヘレンが逆転。モリー・コナテ（MF）のアシストからベニト・ラマン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、メヘレンが2-1で勝利した。

なお、メヘレンは78分にバウケ・ブルスマ（FW）に、またワーレゲムは60分にブノワ・ナイセン（MF）、88分にイェッペ・エレンビュルグ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 02:10:53 更新