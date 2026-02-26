ラ・リーガ 25/26の第26節 バルセロナとビリャレアルの試合が、3月1日00:15にカンプノウにて行われた。

バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。バルセロナのフェルミン・ロペス（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

さらに37分バルセロナが追加点。フェルミン・ロペス（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分、ビリャレアルのサンティアゴ・モウリーニョ（DF）のアシストからパプ・ゲイ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

58分、バルセロナが選手交代を行う。ダニ・オルモ（MF）からペドリ（MF）に交代した。

67分、バルセロナは同時に2人を交代。フェラン・トーレス（FW）、マルク・ベルナル（MF）に代わりロベルト・レバンドフスキ（FW）、ロナルド・アラウホ（DF）がピッチに入る。

68分、ビリャレアルは同時に2人を交代。アルベルト・モレイロ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）に代わりアルフォンソ・ペドラサ（FW）、タジョン・ブキャナン（MF）がピッチに入る。

その直後の69分バルセロナが追加点。ペドリ（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。ラミン・ヤマル（FW）はハットトリックを達成。

73分、バルセロナは同時に2人を交代。ラフィーニャ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）に代わりマーカス・ラッシュフォード（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）がピッチに入る。

80分、ビリャレアルは同時に2人を交代。サンティ・コメサーニャ（MF）、セルジ・カルドナ（DF）に代わりダニエル・パレホ（MF）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）がピッチに入る。

84分、ビリャレアルが選手交代を行う。ニコラス・ペペ（FW）からタニ・オルワセイ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分バルセロナが追加点。ジュール・クンデ（DF）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

以降は試合は動かず、バルセロナが4-1で勝利した。

なお、バルセロナは53分にマルク・ベルナル（MF）、56分にラフィーニャ（FW）に、またビリャレアルは68分にアルフォンソ・ペドラサ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 02:20:27 更新