プレミアリーグ 25/26の第28節 バーンリーとブレントフォードの試合が、3月1日00:00にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ブレントフォードのダンゴ・ウアタッラ（FW）のアシストからミケル・ダムスゴール（FW）がヘディングシュートを決めてブレントフォードが先制。

さらに25分ブレントフォードが追加点。ミケル・ダムスゴール（FW）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに34分ブレントフォードが追加点。ケビン・シャーデ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

しかし、45+3分バーンリーが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、1-3と、2点差に詰める。

ここで前半が終了。1-3とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

バーンリーは後半の頭から2人が交代。ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）、ジョシュ・ローレント（MF）に代わりレスリー・ウゴチュク（MF）、ライル・フォスター（FW）がピッチに入る。

その直後の47分、バーンリーのハンニバル・メジブリ（MF）のアシストからジェイドン・アンソニー（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

さらに60分バーンリーが同点に追いつく。ハンニバル・メジブリ（MF）のアシストからジアン・フレミング（MF）がヘディングシュートを決めて3-3。試合は振り出しに。

72分、ブレントフォードは同時に3人を交代。ダンゴ・ウアタッラ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、イェホル・ヤルモリュク（MF）に代わりロメル・ドノバン（MF）、キーン・ルイスポッター（FW）、ジョーダン・ヘンダーソン（MF）がピッチに入る。

75分、バーンリーが選手交代を行う。ジェームズ・ウォードプラウズ（MF）からフロレンティーノ・ルイス（MF）に交代した。

84分、バーンリーが選手交代を行う。ハンニバル・メジブリ（MF）からルム・チャウナ（FW）に交代した。

90+1分、バーンリーが選手交代を行う。ジアン・フレミング（MF）からアシュレー・バーンズ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ブレントフォードが逆転。リコ・ヘンリー（DF）のアシストからミケル・ダムスゴール（FW）がゴールを決めて3-4と逆転する。

そのまま試合終了。ブレントフォードが3-4で勝利した。

なお、バーンリーは86分にバシール・ハンフリーズ（DF）、90+11分にライル・フォスター（FW）に、またブレントフォードは77分にイゴーリ・チアゴ（FW）、90+10分にイェホル・ヤルモリュク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 02:30:11 更新