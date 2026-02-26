エールディヴィジ 25/26の第25節 ヘーレンフェインとスパルタの試合が、3月1日00:30にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはマクサンス・リベラ（MF）、ラッセ・ノルダス（FW）、ジェイコブ・トレンスコウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。ヘーレンフェインのバシリオス・ザガリティス（DF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

70分、スパルタが選手交代を行う。アヨニ・サントス（MF）からキャスパー・テルホ（FW）に交代した。

75分、スパルタは同時に2人を交代。三戸 舜介（MF）、シュランディ・サムボ（DF）に代わりミラン・ゾンネフェルト（FW）、イェンス・トールンストラ（MF）がピッチに入る。

76分、ヘーレンフェインは同時に2人を交代。ラッセ・ノルダス（FW）、マーカス・リンデイ（MF）に代わりディラン・ベンテ（FW）、ルーク・ブラウウェルス（MF）がピッチに入る。

82分ヘーレンフェインに貴重な追加点が入る。ルーク・ブラウウェルス（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

しかし、86分、スパルタのペレ・クレメント（MF）のアシストからミッチェル・ファンベルゲン（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もヘーレンフェインの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ヘーレンフェインが2-1で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し75分までプレーした。

2026-03-01 02:30:52 更新