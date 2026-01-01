家具購入の利息負担を抑える新制度！東川町「マイ家具ローン町外利用者向け一括ポイント還元キャンペーン」

東川町で家具購入を検討しているなら、実質金利分をポイントで受け取れる「マイ家具ローン」は締切前に押さえておきたい制度です。

高品質で価格帯が上がりやすい旭川家具を、月々払いで選びやすくなるのが今回のポイントです。

町外の購入者も使える期間限定キャンペーンは、2026年3月31日購入分で終了します。

対象購入額：30万円以上還元内容：実質金利相当分をHUCポイントで還元（最大5％）還元上限：10万円相当対象購入期間：2026年3月31日購入分まで（町外利用キャンペーン）契約窓口：北央信用組合 東川支店

東川町は北海道のほぼ中央に位置し、「写真の町」として文化を大切にしたまちづくりを進める自治体です。

同制度は、町内家具事業者での購入と北央信用組合東川支店でのローン契約を組み合わせて利用する仕組みです。

高品質で長く使える旭川家具を選びやすくするため、利息負担を実質的に圧縮できる購入支援として展開されています。

70万円を60回払いで総返済額792,590円利息相当還元：92,590ポイントを契約後に一括付与

高額家具を一括で買いにくいタイミングでも、返済総額を見通しやすくしながら選択肢を広げられる内容です。

利息相当分が後からポイントで戻るため、品質を妥協せずに家具を選びたい新生活層にも相性のよい設計です。

毎月の支払いを平準化しつつ、実質コストを抑えた購入計画を立てやすくなります。

利用条件と申し込みフロー

融資期間：6カ月以上5年以内返済方法：元利均等返済（ボーナス併用返済可能）

利用の流れは、町内家具事業者で検討し、北央信用組合東川支店でローン契約後に購入し、契約後にポイントが付与される4ステップです。

通常は町内在住または在勤の方を対象とした制度ですが、キャンペーン期間中は町外利用者にも対象が広がっています。

購入時期と契約タイミングを合わせておくことで、終了前に手続きを進めやすくなります。

東川町が家具づくりで支持される理由

町内家具工房数：約50工房旭川家具に占める生産比率：東川町が約30％

東川町は100年以上にわたり木工家具づくりを続けてきたエリアで、製材から塗装、メンテナンスまでの工程が地域内でつながる点が強みです。

寒冷地で育った木材を活かした耐久性の高い家具づくりが評価され、国内外で注目を集める産地として存在感を高めています。

制度の利用は、暮らしに合う家具選びと同時に、地域の手仕事を支える行動にもつながります。

新生活や住まいの見直しで家具をまとめて選ぶ時期ほど、こうした還元制度の有無で予算設計の自由度が変わります。

品質を重視しながら月々の負担感を整えたい人にとって、終了前に確認しておきたいキャンペーンです。

よくある質問

Q. 町外に住んでいても利用できますか？

2026年3月31日購入分までの期間限定キャンペーンでは、町外利用者も対象です。

Q. 還元されるポイントの上限はいくらですか？

実質金利相当分の還元は最大5％で、上限は10万円相当のHUCポイントです。

