海と絶景を走り切る秋の達成ライド体験！ホノルルセンチュリーライド「2026」

2026年9月27日、ハワイ・オアフ島で「ホノルルセンチュリーライド2026」が開催されます。

スタートとフィニッシュはホノルルのカピオラニ公園で、募集受付はすでに開始中です。

25マイルから100マイルまで4つの距離を選べるため、初心者から本格派まで同じ舞台で絶景ライドを楽しめます！

ホノルルセンチュリーライド「2026」

開催日：2026年9月27日（日）スタート予定時刻：午前6時15分フィニッシュゲートクローズ：午後5時開催地：ハワイ・オアフ島（カピオラニ公園発着）エントリー受付締切：2026年9月4日（金）

ホノルルセンチュリーライドは、1981年から続くハワイ最大級の歴史あるサイクリングイベントです。

主催はハワイの自転車普及を担う非営利団体Hawaii Bicycling Leagueで、レースではなくファンライド形式で実施されています。

観光地の中心部だけでは出会いにくいオアフ島北東部を走ることで、海岸線とジャングルが連なる“自然体のハワイ”を体感できる構成です。

選べる4距離とオアフ東海岸ルート

25マイル：約40km50マイル：約80km75マイル：約120km100マイル：約160km

コースはカピオラニ公園を出発し、東海岸を北上してスワンジービーチパーク付近で折り返すレイアウトです。

海沿い区間では濃い青の太平洋と赤褐色の断崖が連続し、ハワイらしい地形のスケールを走行中に実感できます。

昨年から評価が高いハナウマ湾を望む区間も継続予定で、短距離の25マイルを選んでも景観の満足度が高いのが魅力です。

一般エントリー料金と申込区分

一般エントリー大人 第1期：21,000円一般エントリー大人 第2期：24,000円一般エントリー子供 第1期：7,000円一般エントリー子供 第2期：9,000円第1期受付期間：2026年5月31日（日）まで第2期受付期間：2026年6月1日（月）〜2026年9月4日（金）

申し込みはスポーツエントリーのオンライン受付で行われます。

グローバルライド会員は大人一般エントリーで割引が設定され、早期申込ほど費用を抑えやすい料金設計です。

大会当日年齢が17歳以下の区分も明確に分かれているため、親子参加の計画を立てやすい運用になっています。

VIPエントリー特典と現地サポート情報

VIPエントリー大人 第1期：53,000円VIPエントリー大人 第2期：56,000円VIP会員割引 第1期：45,000円VIP会員割引 第2期：48,000円ウェルカムパーティー開催予定日：2026年9月25日ハワイ現地レイトエントリー（大人）：150ドル（予定）ハワイ現地レイトエントリー（子供）：60ドル（予定）

VIPにはオリジナルバイクジャージ、バッグ、レセプション参加、スタート前軽食、フィニッシャーテント利用などがパッケージ化されています。

完走証ラミネートサービスも含まれるため、記録を形に残したい参加者には満足度の高い内容です。

ハワイ渡航でJAL便を利用する参加者向けに、自転車1台運搬無料サービスが予定されている点も見逃せません！

関連イベントと現地フェスの楽しみ方

関連イベント予定：ホノルル・アロハファンライド関連イベント予定：ヒルクライムチャレンジ関連イベント予定：ランバイク体験会（キッズ向け）昨年の参加者総数：約1,200名昨年の日本人参加者：約300名

大会会場のカピオラニ公園では、ライダー以外も楽しめるフードマルシェとエンターテインメントフェスが実施予定です。

走る人と応援する人が同じ空間で一日を共有できるため、旅程全体をイベントとして設計しやすいのがこの大会の強みです。

日本からの参加実績も厚く、海外ライドが初めてでも情報を得やすい環境が整備中。

距離選択の自由度、景観の圧倒的スケール、交流型の会場体験がそろうことで、ホノルルセンチュリーライドは“走る旅”の完成度が高いイベントになっています。

タイムだけを競う大会ではないからこそ、自分のペースで達成感を積み上げられるのも大きな価値です。

2026年秋のオアフ島で、景色と達成感を同時に持ち帰る一日が待っています☆

海と絶景を走り切る秋の達成ライド体験！

ホノルルセンチュリーライド「ホノルルセンチュリーライド2026」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ホノルルセンチュリーライド 2026の開催期間はいつですか？

開催日は2026年9月27日（日）です。

Q. ホノルルセンチュリーライド 2026の開催地について教えてください。

開催地はハワイ・オアフ島（カピオラニ公園発着）です。

