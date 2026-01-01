履く色と敷く色で新生活を軽やかに！BANACO「TOV SLIPPER＆SPLASH・MELLOW新作3型」
足元と床まわりの色をそろえるだけで、部屋の雰囲気は想像以上に変わります。
韓国発ライフスタイルブランド「BANACO」から、サンダル1型とフットマット2型が同時リリースされます。
玄関や洗面まわりを機能的に整えつつ、色で空間にリズムをつくりたい人に向いた新作です。
BANACO「新作3型コレクション」
先行発売期間：2026年2月25日〜3月10日先行発売店舗：NICE WEATHER 阪急うめだ本店全国発売日：2026年3月11日価格帯：税込2,420円〜2,970円
全国発売店舗：CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWN、全国の取扱店。
BANACOは、韓国発のインテリア＆生活雑貨ブランドです。
同ブランドは鮮やかな配色と機能性を両立した日用品を軸に、日常空間に色のアクセントを加える提案を続けています。
CAViAR PRODUCTSは、選び抜かれたブランドが集まる雑貨のオンラインショップです。
今回の3型は、履くアイテムと敷くアイテムを同時に更新できるラインアップとして展開されます。
TOV SLIPPER
価格：2,970円（税込）サイズ：M（23〜25cm）、L（26〜28cm）片足重量：約100g（Mサイズ）水抜きホール：17個（底面15個＋サイド2個）ソール高：2.5cm素材：EVA樹脂
TOV SLIPPERは、ビビッドカラーと超軽量設計を組み合わせたシャワーサンダルです。
水抜きホールを多く備えた構造なので、バスルームやベランダでも乾きやすく清潔感を保ちやすい仕様です。
写真では白いホーロー洗面台とカラフルなタイル床にサンダルを重ねた演出になっており、実用品でありながらインテリアの一部として映えることが伝わります。
SPLASH FOOT MAT
価格：40×60cm 2,420円（税込）価格：40×120cm 2,970円（税込）サイズ：40×60cm / 40×120cm素材：ポリエステル（裏面滑り止め加工）
SPLASH FOOT MATは、スプラッシュを思わせる大胆な配色が特徴のフットマットです。
視線が集まりやすい玄関やキッチンに置くと、床面の印象を短時間で切り替えやすくなります。
厚みと安定感のバランスが取りやすい設計で、毎日の動線に取り入れやすい一枚です。
MELLOW FOOT MAT
価格：40×60cm 2,420円（税込）価格：40×120cm 2,970円（税込）サイズ：40×60cm / 40×120cm素材：ポリエステル（裏面滑り止め加工）仕様：水洗い可能
MELLOW FOOT MATは、珪藻土を含んだ生地による吸水性と乾きやすさを備えたモデルです。
パステルカラーを縁取りに使うデザインなので、色を足しても空間で浮きにくい見え方に仕上がります。
洗面まわりや脱衣所のように使用頻度が高い場所でも、手入れしながら使い続けやすい仕様です。
今回の新作は、機能で選ぶ日用品に色の編集力を加えたい人に相性のいい構成です。
サンダルとマットを同じブランドでそろえると、限られたスペースでも統一感をつくりやすくなります。
【履く色と敷く色で新生活を軽やかに！
BANACO「TOV SLIPPER＆SPLASH・MELLOW新作3型」】の紹介でした。
よくある質問
Q. BANACO新作3型の先行発売はいつですか？
2026年2月25日から3月10日まで、NICE WEATHER 阪急うめだ本店で先行発売されます。
Q. 全国発売日はいつですか？
2026年3月11日から、CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWN、全国の取扱店で順次販売中。
Q. TOV SLIPPERの価格とサイズを教えてください。
価格は税込2,970円で、サイズはM（23〜25cm）とL（26〜28cm）です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 履く色と敷く色で新生活を軽やかに！BANACO「TOV SLIPPER＆SPLASH・MELLOW新作3型」 appeared first on Dtimes.