ブンデスリーガ 25/26の第24節 レーバークーゼンとマインツの試合が、2月28日23:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

レーバークーゼンは後半の頭から選手交代。アーサー（DF）からアクセル・タプ（MF）に交代した。

59分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。ヨナス・ホフマン（MF）、アーネスト・ポク（FW）に代わりイブラヒム・マザ（MF）、マーティン・テリヤー（FW）がピッチに入る。

67分に試合が動く。マインツのパウル・ネベル（MF）のアシストからシェラルド・ベッカー（FW）がゴールを決めてマインツが先制。

69分、マインツが選手交代を行う。シェラルド・ベッカー（FW）からサイラス・ワマンギツカ（FW）に交代した。

72分、レーバークーゼンが選手交代を行う。エセキエル・フェルナンデス（MF）からクリスチャン・コファン（FW）に交代した。

81分、マインツが選手交代を行う。シルバン・ビドマー（DF）からダニー・ダコスタ（DF）に交代した。

82分、レーバークーゼンが選手交代を行う。エセキエル・パラシオス（MF）からアレイクス・ガルシア（MF）に交代した。

後半終了間際の88分レーバークーゼンが同点に追いつく。ジャレル・クアンサー（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もマインツの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。

2026-03-01 01:40:17 更新