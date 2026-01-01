25周年に寄り添う自分らしさのメッセージ！une na cool「女の子への応援メッセージ2026」

2026年2月15日から、une nana coolの新ビジュアル「女の子への応援メッセージ2026」が公式ブランドサイトや全国店頭ポスターで展開中です。

年間ビジュアルモデルには、2020年にも登場した俳優・岸井ゆきのさんを再起用しています。

言葉と写真と映像がひとつにつながり、下着を選ぶ時間そのものを前向きにしてくれる25周年企画です。

une nana cool「女の子への応援メッセージ2026」

公開開始日：2026年2月15日（日）展開場所：公式ブランドサイト・公式SNS・全国店頭ポスター年間ビジュアルモデル：岸井ゆきのブランド創立：2001年（2026年2月で25周年）ビジュアルムービー公開日：2026年2月15日（日）

une nana coolは、ワコールから生まれた下着ブランドです。

2001年のデビュー以来、「女の子の人生を応援する」を軸に、毎日の気分と体に寄り添うインナーウェアを提案しています。

クリエイティブを担当する「れもんらいふ」は、千原徹也氏が率いるデザインオフィスで、広告やブランディングを横断しながら新しい表現を生み出してきたチームです。

今回の企画は、25周年という節目に合わせて「女性」や「大人」という言葉の型を外し、「あなたになる」ことを肯定する内容で構成されています。

25周年テーマコピーが示すメッセージ

テーマコピー：そのままで全力で大人じゃなくてあなたになった。コピー担当：川上未映子

今回の中心にあるのは、川上未映子氏による一行のコピーです。

年齢や役割のラベルより先に、いまの自分の輪郭を認めることを言葉で示した設計になっています。

下着は毎日いちばん近い距離で触れるアイテムだからこそ、このメッセージは着心地だけでは測れない価値につながります。

朝に選ぶ一枚が気分の土台になる人にとって、背伸びよりも等身大を選べる感覚は大きな後押しになります。

「努力や憧れは誰かのためではなく自分のため」というブランド姿勢とも自然につながる文脈です。

言葉が主張しすぎず、それでいて印象に残るバランスが今回のコピーの強みになっています。

クリエイティブチームの構成と役割

アートディレクション：千原徹也写真：Takako Noelムービー：奥田啓太音楽：ヤマモトショウ振付：ラッキィ池田

ビジュアル全体の設計は、ブランドプロデュースを担当する千原徹也氏が手がけています。

千原氏はれもんらいふ設立から15年を重ね、広告やMVなど媒体をまたぐディレクションで知られる存在です。

写真はタカコノエル氏が担当し、現実と夢の境目を漂うような質感で、言葉の余韻を視覚へ変換しています。

映像では岸井さんのナレーションが重なり、静かなトーンのまま気持ちを持ち上げる構成です。

音楽と振付まで含めて設計されているため、ポスターだけを見る人とムービーまで見る人で受け取る層が変わる仕立てになっています。

一枚の写真を起点に、店頭、SNS、動画へ体験を広げる設計思想です。

岸井ゆきの起用で伝わるブランドの継続性

2020年ビジュアル：出演実績あり2026年ビジュアル：年間モデルとして再起用俳優デビュー：2009年生年：1992年

モデルに岸井ゆきのさんを再び迎えた点は、25周年企画の見どころのひとつです。

2020年の出演から時間を重ねた同じ人物を起点にすることで、ブランドの連続性と更新性を同時に伝えています。

岸井さんは映画やドラマで繊細な役から芯の強い役まで演じ分けてきた俳優で、言葉のニュアンスを自然に受け止める表情が印象的です。

今回のビジュアルでも、強いポーズよりも余白のある視線が前面に出ており、コピーの読後感と噛み合う仕上がりになっています。

2026年に控える出演作の動きも重なり、ファッション文脈だけでなくカルチャー文脈でも注目しやすい起用です。

ブランドにとっては、過去の人気起用を繰り返すだけでなく、25周年の言葉に合わせて意味を更新した再登場になっています。

公開チャネル別に楽しむ見どころ

公開チャネル：ブランドサイト・SNS・店頭ポスター同時公開コンテンツ：ナレーション入りビジュアルムービー

公式ブランドサイトでは、コピーとビジュアルを落ち着いて読み解ける構成が魅力です。

SNSでは静止画の切り取り方によって印象が変わり、同じ企画でも自分に近い言葉を見つけやすくなります。

店頭ポスターは実寸に近いサイズ感で見られるため、スタイリングや余白の設計がより伝わりやすい体験です。

ムービーまで見ると、音と呼吸のテンポが加わって、言葉の意味が一段深く入ってきます。

通勤前に短く見るならSNS、週末にじっくり見るならサイトやムービーという使い分けも相性良好。

情報量を詰め込むのではなく、見る場所ごとに受け取り方を変えられるのが今回の企画らしさです☆

25周年の記念企画でありながら、過去の振り返りだけで終わらない点が今回の面白さです。

言葉、人物、写真、音の4つがそろうことで、下着選びを「自分の輪郭を確かめる時間」に変えてくれます。

気分を上げる派手さではなく、日常にすっと効くメッセージを探したい人にも相性のいいビジュアルです。

【25周年に寄り添う自分らしさのメッセージ！

une nana cool「女の子への応援メッセージ2026」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「女の子への応援メッセージ2026」はいつから公開されていますか？

2026年2月15日（日）から公開されています。

Q. 2026年のune nana cool年間ビジュアルモデルは誰ですか？

俳優の岸井ゆきのさんです。

Q. 今回のビジュアルコピーは誰が担当していますか？

作家の川上未映子さんが担当しています。

