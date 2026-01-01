昭和レトロ純喫茶の世界観と6キャラ文具を手元で長く楽しめる新シリーズ！PuniLabo「喫茶プニラボ」
昭和レトロな純喫茶の空気を文具で楽しめる「喫茶プニラボ」が、2026年2月下旬に登場します。
今回の新シリーズは、使いやすい定番文具にキャラクターの物語性を重ねた設計です。
机まわりに置くだけで、喫茶店ののんびりした時間がふっと戻るようなラインナップになっています☆
PuniLabo「喫茶プニラボ」
発売時期：2026年2月下旬展開数：4品番24SKU価格帯：1,210円〜1,870円（税込）
LIHIT LAB.は、ファイルやペンケースなど日常文具を幅広く展開する文具メーカーです。
PuniLaboは、同社が展開する動物モチーフの人気シリーズです。
「喫茶プニラボ」は1950年代設定の純喫茶を舞台に、従来シリーズよりストーリー性を強めた新ラインとして企画されています。
キャラクター設定と純喫茶のストーリー
キャラクター数：6体世界観設定時代：1950年代
黒猫のマスターを中心にした6体のキャラクターには、それぞれ性格と好物メニューが設定されています。
コーヒーやナポリタン、プリンアラモードといった純喫茶らしいモチーフがそろい、文具でありながら小さな物語を感じられる構成です。
スタンドペンケース mini／スタンドペンケース
スタンドペンケース mini価格：1,540円（税込）スタンドペンケース miniサイズ：縦180×横52×厚さ52mmスタンドペンケース mini収容本数：約8本スタンドペンケース価格：1,870円（税込）スタンドペンケースサイズ：縦200×横60×厚さ60mmスタンドペンケース収容本数：約15本
上部を押すだけでペンスタンドに変形する構造は、作業中にペンを探す手間を減らしやすい実用仕様です。
耳付きシルエットとゴールドファスナーの組み合わせで、デスク上でも生活感が出にくいデザインにまとまっています。
おすわりミニポーチ
価格：1,320円（税込）サイズ：縦89×横74×厚さ38mmカラーバリエーション：6色
カラビナ付きなので、バッグにチャーム感覚で付けながら小物を分けて持ち歩けます。
前面と背面でデザインが変わるため、置き方ひとつで見え方が変わる遊び心もこのシリーズらしい魅力です。
ミニボールペン
価格：1,210円（税込）サイズ：縦100×横24×厚さ38mmボール径：0.7mmカラーバリエーション：6色
シリコンカバー付きのキャップ式で、コンパクトでも手に取りやすいフォルムに仕上がっています。
ペンケースminiへの収納相性も考えられており、シリーズでそろえるほど使い勝手が整う構成です。
「喫茶プニラボ」は、文具としての機能をしっかり押さえながら、純喫茶の空気感を日常に持ち込める新シリーズです。
仕事用とプライベート用を分けたい人でも、サイズと用途に合わせてそろえやすい価格帯が用意されています。
かわいいだけで終わらない実用品として、長く使えるキャラクター文具を探している人に注目のラインです。
【昭和レトロ純喫茶の世界観と6キャラ文具を手元で長く楽しめる新シリーズ！
PuniLabo「喫茶プニラボ」】の紹介でした。
よくある質問
Q. 喫茶プニラボの発売時期はいつですか？
2026年2月下旬発売予定です。
Q. シリーズ全体では何商品ありますか？
4品番24SKUで展開中。
Q. スタンドペンケースminiには何本入りますか？
約8本収容できます。
Q. おすわりミニポーチの価格はいくらですか？
税込1,320円です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 昭和レトロ純喫茶の世界観と6キャラ文具を手元で長く楽しめる新シリーズ！PuniLabo「喫茶プニラボ」 appeared first on Dtimes.