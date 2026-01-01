千葉・野田の春を代表する清水公園で、桜シーズン恒例の「さくらまつり」が始まります。

約2000本の桜を昼夜で楽しめるうえ、今年は体験型イベントもそろう構成です。

お花見だけで終わらない一日を作りたい人に向いた春イベントです。

清水公園「さくらまつり」

開催期間：2026年3月14日〜4月5日会場：清水公園（千葉県野田市清水906）入園料：無料（有料施設を除く）ライトアップ時間：日没〜20:00駐車場：1200台（1日800円）電車アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅から徒歩約10分

清水公園は「自然と友達」をコンセプトに、日本最大級のフィールドアスレチックをはじめ多彩な施設を展開する都市型レジャーパークです。

同園内にはキャンプ場やアクアベンチャー、花ファンタジア、ポニー牧場、ニジマス釣りなどがそろい、季節ごとに過ごし方を選べる構成になっています。

今回のさくらまつりは、桜の名所らしい景観に加えて、体験イベントと夜桜鑑賞を同日に組み込みやすい点が魅力です。

昼のお花見と夜桜ライトアップの回り方

園内の桜本数：約2000本ライトアップ対象：第一公園広場のシダレザクラライトアップ対象：フィールドアスレチック内のソメイヨシノスタンプラリー設置ポイント：5か所

白に近い淡いピンクの花と芝生の緑が重なる景色は、昼間の散策でも写真映えしやすい春色のバランスです。

園内の飲食施設と見ごろ時期の屋台を組み合わせると、移動を抑えながら花見時間を長く確保できます。

日没後はライトアップで桜の陰影がはっきり出るため、同じ木でも昼とは違う表情を楽しめます☆

体験イベントの「手形スタンプ」は、手が汚れにくいインク台を使って当日の記録を形に残せる企画です。

「ランタン作り」は型抜きとマスキングテープで仕上げる内容で、夜桜時間に持ち歩く楽しみ方と相性が良い企画です。

「スタンプラリー」はエントランスエリア、アクアベンチャー、花ファンタジア、フィールドアスレチック、キャンプ場の5か所を巡る園内回遊型の企画です。

桜を見る時間と体験する時間を一緒に組めるため、家族や友人で滞在のリズムを作りやすい春イベントです。

明るい時間の花景色と夜のライトアップを同日に味わえるので、日帰りでも季節感をしっかり持ち帰れます。

【日本さくら名所100選の約2000本と夜桜ライトアップを満喫！

清水公園「さくらまつり体験イベント」】の紹介でした。

よくある質問

Q. さくらまつりの開催期間はいつですか？

2026年3月14日から4月5日までです。

Q. 夜桜ライトアップは何時まで楽しめますか？

日没から20:00までです。

Q. 入園料とアクセス情報を教えてください。

入園料は無料で、東武アーバンパークライン清水公園駅から徒歩約10分です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本さくら名所100選の約2000本と夜桜ライト！清水公園「さくらまつり体験イベント」 appeared first on Dtimes.