UHA味覚糖のショコラトリーに、ごぼう由来スイーツ「GOVOCE」を使った限定ロシェが登場しました。

さつまいものザクザク食感に、焙煎ごぼうの香ばしさを重ねた組み合わせです。

素材を活かす発想と食感の面白さを同時に楽しめる、いま注目の野菜系ショコラです。

キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」

販売開始日：2026年2月2日販売価格：200円（税抜）／216円（税込）販売場所：キャギ ド レーブ 本店限定数量：600本営業時間：10:00〜19:00（土日祝11:00〜17:00）

GOVOCEは、カカオを使わず国産ごぼうでつくるチョコレート風菓子として展開されるシリーズです。

キャギ ド レーブは、UHA味覚糖が手がけるチョコレート専門店です。

今回は同店の人気商品「おさつロシェ」にGOVOCEを掛け合わせた本店限定コラボとして販売されています。

〈おさつロシェ ゴボーチェ〉の味わい構成

使用素材：GOVOCE、ミルクチョコレート、さつまいもスナックチョコレート：ヴァローナ社ミルクチョコレート

「おさつどきっ」製造時の割れ欠け部分を活かしたロシェに、ごぼう由来の香ばしさを重ねた設計です。

ザクッとした噛み心地のあとに、ほろ甘さとビター感が重なり、甘味一辺倒になりにくい後味が続きます。

甘いスナック系ショコラを選びたい日でも、素材感を感じる大人向けのバランスに仕上がっています。

GOVOCEシリーズの素材設計

内容量：35g（GOVOCEミルク）エネルギー：206kcal（1袋35gあたり）食物繊維：2.1g（1袋35gあたり）アレルギー物質：乳成分・大豆

GOVOCEシリーズは、カカオ不使用とノンカフェインを軸にした設計が特徴です。

ごぼう由来の香りを活かしながら、口どけの滑らかさを狙ったチョコレート風の食感を実現しています。

夜のリラックスタイムやカフェインを控えたいシーンでも選択肢に入れやすい構成です☆

評価拡大の背景とコラボの意味

くちどけ「非常に良い」：GOVOCE 68%／GOVOCEミルク 65%くちどけ高評価合計：GOVOCE 96%／GOVOCEミルク 93%甘味「ちょうどよい」：両製品とも80%超

あじかんの「ごぼうプロジェクト」は2023年から継続され、素材価値の検証が積み重ねられてきました。

2025年11月には米国調査や短鎖マーク認定などの評価が重なり、食品開発面でも受賞実績につながっています。

今回の本店限定コラボは、技術性と市場性の両方が揃った素材としてGOVOCEが選ばれた流れを示す取り組みです。

素材を無駄にしない視点と、食感の新しさを一度に体験できるのがこの商品の面白さです。

定番のチョコ菓子とは違う香ばしさを探している人にも、選ぶ理由がはっきりある限定品です。

【焙煎ごぼうとさつまいもが重なる新食感！

キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. キャギ ド レーブ おさつロシェ ゴボーチェの発売日はいつですか？

販売開始日は2026年2月2日です。

Q. キャギ ド レーブ おさつロシェ ゴボーチェの価格はいくらですか？

販売価格は200円（税抜）／216円（税込）です。

Q. キャギ ド レーブ おさつロシェ ゴボーチェはどこで購入できますか？

販売場所はキャギ ド レーブ 本店です。

Q. キャギ ド レーブ おさつロシェ ゴボーチェの営業時間は？

営業時間は10:00〜19:00（土日祝11:00〜17:00）です。

