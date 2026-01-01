2026年1月27日から3月27日まで、NUARLのイヤーカフ型イヤホン「νClip」を30日間試せるフィッティング・キャンペーンが実施中。

対象はNUARL公式オンラインストア各店で、購入後に自宅や通勤中など日常シーンで装着感を確認できる内容です。

2026年1月26日に発表された本施策は、店頭の短時間試着では見えにくい「耳に合うか」の不安を、期間をかけて検証できる仕組みとなっています。

NUARL「νClip 30日間フィッティング・キャンペーン」

キャンペーン期間：2026年1月27日（火）〜2026年3月27日（金）返品申告期限：商品出荷日から30日以内返金処理目安：返品商品確認後3営業日以内対象決済方法：クレジットカード払い

対象製品：NUARL νClip Open Wireless Earbuds。

NUARLは、使う人の日常に自然になじむことをコンセプトに、音質へこだわったワイヤレスイヤホンとHi-Resイヤホンを展開する日本のオーディオブランドです。

今回の施策は、耳の形が一人ひとり異なる前提で「実際の生活で試して判断する」時間をメーカー側が確保した点がポイントです。

画像でも分かるように、νClipは耳から大きく飛び出しにくい流線型で、アクセサリー感覚の見た目と装着安定性を両立した設計になっています。

30日間返金保証の適用条件

申請可能期間：出荷後30日以内キャンペーン利用上限：期間中1回・1台返品時送料：購入者負担（元払い）

クリップ型イヤホンは耳の厚みや形状でフィット感が変わりやすく、短時間での判断が難しいカテゴリーです。

このキャンペーンでは、装着感に満足できなかった場合に全額返金が適用されるため、新しい形状へ移行する心理的ハードルを下げやすくなります。

通勤・作業・家事など使う時間帯を分けて検証できるので、購入直後の印象だけで結論を急がずに判断できる運用です。

返品前に購入店の注文履歴から問い合わせ申請が必要なため、手順の確認は早めの対応が有効となります。

耳の個人差に対応する装着設計とサウンド

サウンドモード数：3モード操作系統：2系統（振動センサー／操作ボタン）

νClipは片手で装着しやすい独自クリップ構造を採用し、圧迫感を抑えながらホールド感を確保する設計思想が貫かれています。

オープン型のため周囲の音を把握しやすく、屋外移動時や声かけに反応したい場面で使い分けしやすい点も実用的です。

一方でオープン型は密閉型より音漏れや没入感の差が出るため、利用シーンごとに音量とモードを調整する運用が相性良好。

「ボイスブースト」や「空間オーディオ」を使い分けると、会話重視とエンタメ視聴の切り替えがしやすくなります。

アプリ主要機能：4機能（録音・文字起こし・翻訳・会議要約）想定利用期間：購入後30日間の実地検証

専用アプリでは会話の録音から文字起こし、翻訳、会議議事録や要約文書の作成までを一連で扱える設計です。

イヤホン単体の音質比較にとどまらず、情報整理ツールとしてどこまで日常に組み込めるかを試せる点がこの機種の強みとなっています。

オンライン会議が多い日、移動が多い日、学習時間を長く取りたい日で使い方を変えると、30日間の評価精度も上がりやすくなります。

耳への当たり方だけでなく、アプリ連携の作業効率まで含めて判断できるため、購入満足度の基準を立体的に作れる構成です！

対象ストアと返品申請フロー

対象ストア数：3店舗（Yahoo!ショッピング店／楽天市場店／Amazon店）返金処理期限：返品確認後3営業日以内申請方法：購入店の注文履歴から問い合わせ申請

対象ストアはNUARL公式オンラインストアのYahoo!ショッピング店、楽天市場店、Amazon店です。

手続きは「注文履歴から申請」「購入店へ返送」「到着確認後に返金処理」という3段階で進行します。

個装箱を含む同梱物不足や破損があると対象外になる可能性があるため、開封時点で付属品を整理して保管する運用が安心です。

返金案内は処理完了後にメール連絡となるため、申請後の受信確認も忘れずに進めるとスムーズです。

イヤーカフ型イヤホンは見た目の軽さと引き換えに、装着相性の確認に時間が必要なカテゴリーです。

その前提に対して、30日間という検証期間を公式に用意した今回の施策は、購入判断の質を上げる実務的なアプローチになっています。

音質・装着感・アプリ連携を生活リズムの中で検証したい人にとって、比較しやすいキャンペーン運用です。

【耳の個人差に寄り添う返金保証の新提案！

NUARL「νClip 30日間フィッティング・キャンペーン」】の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの実施期間はいつですか？

2026年1月27日（火）から2026年3月27日（金）までです。

Q. 返品申告は購入後何日以内ですか？

商品出荷日から30日以内です。

Q. 返金処理はどのくらいで行われますか？

返品商品確認後、3営業日以内に注文キャンセル処理が行われます。

Q. 対象ストアはどこですか？

NUARL公式オンラインストアのYahoo!ショッピング店、楽天市場店、Amazon店です。

