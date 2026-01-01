2026年3月は、複数の吉日が重なる日を一覧で確認できる「吉日カレンダー」が無料公開されています。

天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なる3月5日を含み、日取りの比較がしやすい構成です。

新生活の買い物や新しい習慣の開始日を決めたい時期に、判断材料を手元で持てる実用コンテンツです。

zired『吉日カレンダー2026年3月版』

公開開始日：2026年2月19日公開終了予定日：2026年3月31日利用料金：無料配布場所：特設ページ

ziredは、手相・四柱推命・西洋占星術・タロットなどの情報を扱う占い専門Webメディアです。

運営元のリーチゼムは、Webメディア運営の知見をもとに集客支援も行う企業です。

今回の3月版は、六曜と複数の吉日を一つの月間カレンダーで確認できる無料配布企画です。

3月5日の重なり吉日をどう使うか

対象日：2026年3月5日重なる吉日：天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安

年に数回の天赦日に金運系の吉日が重なるため、3月の中でも行動を起こす基準日として使いやすい日です。

財布や宝飾品などの購入、口座開設や投資の開始など、資産まわりの予定をまとめる日程設計に向いています。

3月11日の安定運用に向く吉日構成

対象日：2026年3月11日重なる吉日：大明日・月徳日・大安

大明日と月徳日と大安が重なるため、派手な勝負日というより生活基盤を整える日に使いやすい組み合わせです。

引っ越し準備や新生活の買い替えなど、4月に向けた実務を進める日として組み込みやすくなっています。

3月29日の週末に取り入れやすい開運アクション

対象日：2026年3月29日重なる吉日：一粒万倍日・寅の日・大明日

日曜日に吉日が重なるため、平日に時間を取りづらい人でも行動計画に落とし込みやすい日です。

貯金の開始や財布まわりの整理、学習スタートなど、将来に積み上がる行動を小さく始める日として活用できます☆

カレンダーは、印刷して見える場所に置く使い方とスマートフォン保存で持ち歩く使い方のどちらにも対応しています。

予定調整と買い物計画を同じ視点で管理できるため、月内の意思決定がぶれにくくなります。

【天赦日と一粒万倍日の重なりを逃さない完全無料の月間保存版！

占いメディアzired『吉日カレンダー2026年3月版』】の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 天赦日と一粒万倍日の重なりを逃さない完全無料の月！占いメディアzired「吉日カレンダー2026年版」 appeared first on Dtimes.