作並温泉で伐採された桜の木を再利用した「さくらの記憶‐作並‐」が、数量限定で販売中です。

香りは柑橘の軽やかさにウッディノートを重ねた設計で、里山の空気感を室内に取り込めるシリーズです。

暮らしの中で使いやすいアロマウッドとスプレーの2タイプがそろい、ギフトにも選びやすいラインナップになっています。

ゆづくしSalon一の坊「さくらの記憶‐作並‐」

発売日：2026年2月1日（日）販売形態：数量限定シリーズ価格：1,100円（税込）〜1,650円（税込）販売場所：セレクトショップ「山の色」ほか作並温泉エリア4施設

一の坊は温泉リゾートを展開し、総合問い合わせ窓口と各施設ごとの問い合わせ導線を用意している運営ブランドです。

同ブランドの「ゆづくしSalon一の坊」内にあるセレクトショップ「山の色」は、里山の暮らしに寄り添うアイテムを扱う売り場です。

今回のシリーズは、作並温泉の風景記憶を香りとして残すことをテーマに、地域資源のアップサイクルとして企画されています。

アロマウッド＋アロマオイルの仕様

価格：1,650円（税込）内容量：アロマウッド桜5本、ブレンド精油3mlブレンド精油：オレンジ、メイチャン、ホーウッド、プチグレン ほか

桜の木片に精油を数滴垂らして香らせる仕様で、火や電気を使わずに使える点が日常導入しやすいポイントです。

クローゼットや車内など、コンセントがない場所でも香りのゾーンを作りやすく、空間演出の自由度が高い設計です。

渓流と森を背景にしたビジュアルどおり、澄んだ空気感と温かさが同居する香調で、仕事終わりの切り替え時間にも合わせやすい1本です。

アロマブレンド アロマスプレーの仕様

価格：1,100円（税込）内容量：40ml（約250回スプレー）ブレンド精油：オレンジ、メイチャン、ホーウッド ほか

スプレーは噴霧型なので、空間全体に香りを広げたいときに短時間で使えるのが強みです。

青いガラスボトルと和のラベルデザインは、ドレッサーやデスクに置いたときもインテリアになじみます。

布製品に軽く使えるため、寝具まわりやリラックスウェアの香りづけにも取り入れやすい構成です☆

伐採桜を活かした香り設計

伐採対象：ソメイヨシノ33本共同開発：作並温泉旅館組合、株式会社グリーディー関連実績：作並菊桜など100本以上を植樹植樹祭開催時期：2025年4月

国道48号沿いで親しまれてきた桜並木の伐採木を素材として再活用している点が、このシリーズの核です。

失われた景観を単なる記録ではなく体験として残す方法として、香りというフォーマットに落とし込まれています。

植樹による再生プロジェクトと並行して進む商品開発なので、地域の時間軸を暮らしの中で感じやすい企画です。

販売拠点とセレクトショップ「山の色」

販売拠点数：4施設山の色 営業時間：7:30〜18:00

販売拠点：山の色、ラサンタ、La楽リゾートホテルグリーングリーン、湯の原ホテル。

山の色の店内は木目と生成り色を基調にした空間で、里山コンセプトと商品世界観が自然につながる売り場設計です。

温泉滞在中に手に取りやすい導線があるため、旅先で使って気に入った香りをそのまま持ち帰りやすくなっています。

香りの背景を理解して選べるシリーズなので、日常使いにも贈り物にも意味づけしやすいプロダクトです。

旅の記憶を「香り」に置き換えて持ち帰れる点は、地域商品の中でも体験価値が伝わりやすい切り口です。

数量限定のため、季節のギフトや新生活の空間づくりを考えるタイミングで合わせてチェックしておくと選択肢が広がります。

【伐採桜の記憶を香りでつなぐ限定プロダクト！

ゆづくしSalon一の坊「さくらの記憶‐作並‐アロマウッド＆アロマスプレー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ゆづくしSalon一の坊 さくらの記憶‐作並‐の発売日はいつですか？

発売日は2026年2月1日（日）です。

Q. ゆづくしSalon一の坊 さくらの記憶‐作並‐の価格はいくらですか？

シリーズ価格は1,100円（税込）〜1,650円（税込）です。

Q. ゆづくしSalon一の坊 さくらの記憶‐作並‐はどこで購入できますか？

販売場所はセレクトショップ「山の色」ほか作並温泉エリア4施設です。

