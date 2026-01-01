味噌パックをそのまま入れ替えやすい保存容器「ストックメイト キューブ」が登場しました。

1kgまでの味噌を入れやすいサイズ設計と、冷蔵庫内で収まりのよいキューブ形状を組み合わせた新商品です。

保存しながら鮮度キープを狙えるエンバランス加工も搭載し、日々の調理導線を整えたい家庭にうれしい仕様となっています。

プレマルシェ×エンバランス「ストックメイト キューブ」

発売日：2026年2月17日（火）通常価格：2,850円（税込）サイズ：約152×138×95mm容量：1050ml材質：本体・フタともにポリプロピレン（エンバランス加工）

プレマ株式会社は、京都を拠点に自然食品やエコ雑貨を幅広く展開してきた企業です。

同商品は、プレマルシェシリーズと鮮度保持容器で知られるエンバランスの共同開発アイテムです。

味噌保存を中心に、高さのある食品や崩れやすい食品にも使える多用途ストッカーとして設計されています。

味噌1kgパック対応のサイズ設計

対応量：市販の味噌パック1kgまで形状：立方体フォルム想定用途：味噌・野菜・焼き菓子・ケーキ保存

味噌パックを逆さにして入れ替えやすい寸法のため、移し替え時の手間を短くしやすい構成です。

丸型容器で生まれやすい冷蔵庫のすき間を抑えやすく、作り置きとの同時収納もしやすくなります。

エンバランス加工とBPAフリー仕様

加工技術：エンバランス加工BPAフリー：対応製造：日本製

エンバランス加工は、食品保存時の劣化を抑える方向で活用されてきた技術です。

毎日使う保存容器として、素材面の安心感と繰り返し使える実用性を両立しやすい点もポイントです。

リバーシブル構造と新発売キャンペーン内容

キャンペーン期間：2026年3月末までキャンペーン価格：2,480円（税込）セット特典：3個購入で「中川信男の手前味噌（600g）」付き

フタを皿のように使い、本体を逆向きにかぶせるリバーシブル構造で、盛り付け後の一時保管にも対応できます。

味噌容器としての用途に加えて、キッチン全体の保存運用をまとめて見直したい時期に使いやすい一品です。

移し替えの時短と冷蔵庫内の整理を同時に進めたい人にとって、導入メリットを実感しやすい新作です。

保存容器を変えるだけで、毎日の調理前後の小さなストレスを減らしやすくなります。

【味噌パック移し替えが一気に楽になる鮮度保持保存容器！

プレマルシェ×エンバランス「ストックメイト キューブ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ストックメイト キューブはいつ発売されましたか？

2026年2月17日（火）に発売されています。

Q. どのくらいの味噌量を入れられますか？

市販の味噌パック1kgまでを想定したサイズです。

Q. 新発売キャンペーン価格はいくらですか？

2026年3月末まで2,480円（税込）で販売されています。

