アメリカのホワイトハウスによると、「トランプ大統領が28日のうちに演説や発言を行う予定はない」ということです。

トランプ大統領は現在、南部・フロリダ州にある私邸「マール・ア・ラーゴ」に滞在しています。