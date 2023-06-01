ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 米ホワイトハウス トランプ大統領の演説の予定はない 米ホワイトハウス トランプ大統領の演説の予定はない 米ホワイトハウス トランプ大統領の演説の予定はない 2026年3月1日 1時34分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 アメリカのホワイトハウスによると、「トランプ大統領が28日のうちに演説や発言を行う予定はない」ということです。トランプ大統領は現在、南部・フロリダ州にある私邸「マール・ア・ラーゴ」に滞在しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 伊東市, 神奈川, デイサービス, 大阪, グループウェア, 鎌倉, 仏壇, 介護, 思いやり