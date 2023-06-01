リーズvsマンチェスター・C スタメン発表
[2.28 プレミアリーグ第28節](Elland Road)
※26:30開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 10 ラヤン・シェルキ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
