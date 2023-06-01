ブンデスリーガ 25/26の第24節 ホッフェンハイムとザンクトパウリの試合が、2月28日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）、バウター・ブルヘル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、ダネル・シナニ（FW）、マティアス・ペレイララージ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+4分に試合が動く。ザンクトパウリのマノリス・サリアカス（DF）のアシストからマティアス・ペレイララージ（MF）がヘディングシュートを決めてザンクトパウリが先制。

ここで前半が終了。0-1とザンクトパウリがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ザンクトパウリが0-1で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。80分にイエローカードを受けている。原 大智（FW）は出場しなかった。

2026-03-01 01:30:21 更新