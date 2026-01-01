ºÇÂç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÁÀ¤¨¤ëÄÌ¶ÐÄê´ü½Ñ¡ªÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü ¿·µ¬¹ØÆþ¡¦¶è´ÖÊÑ¹¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¡¦¶è´ÖÊÑ¹¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖYOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖÁêÅ´¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ºÇÂç10,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·²£ÉÍÊýÌÌ¤äJRÄ¾ÄÌÊýÌÌ¤Ø¤ÎÄÌ¶Ð¥ë¡¼¥È¤ò¸«Ä¾¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸òÄÌ¤ÈÇã¤¤Êª¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü ¿·µ¬¹ØÆþ¡¦¶è´ÖÊÑ¹¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÄê´ü¤Î»ÈÍÑ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¼õ¤±¼è¤ê»þ´Ö¡§³ÆÆü10:00¡Á21:00¥Ý¥¤¥ó¥È¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¡§ÁêÅ´¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹ ÃÏ²¼1³¬ ÁêÅ´¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÂÐ¾Ý·ô¼ï¡§PASMOÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¡¦SuicaÄÌ¶ÐÄê´ü·ôºÇÂçÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡§10,000¥Ý¥¤¥ó¥È
ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¤ÈÁêÅ´¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ´Æ»¤È±èÀþ¾¦¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÖYOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü¡×¤Ï¡¢»ØÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ICÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤ÇÁêÅ´ËÜÀþ¤Î²£ÉÍ±Ø¤òÄÉ²Ã±¿ÄÂ¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¶è´Ö¤ò´Þ¤àÄê´ü·ô¤ò¿·µ¬¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¶è´ÖÊÑ¹¹¤·¤¿¿Í¤ËÁêÅ´¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë»Üºö¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¶è´Ö¤Î¾ò·ï¤ÈÄê´ü·ô¤Î¹Í¤¨Êý
ÂÐ¾Ý¶è´Ö¡¡§À¾Ã«±Ø¡Á¿·²£ÉÍ±Ø¤òÁ´¤Æ´Þ¤àÄê´ü·ôÂÐ¾Ý¶è´Ö¢¡§À¾Ã«±Ø¡Á±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø¡ÁJRÀþ¶è´Ö¤òÁ´¤Æ´Þ¤àÄê´ü·ô¹ØÆþ¾ò·ï¡§¿·µ¬¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¶è´ÖÊÑ¹¹ÂÐ¾Ý³°¡§·ÑÂ³¹ØÆþ¡¦ÄÌ³ØÄê´ü·ô¡¦¾®»ùÄê´ü·ô¡¦¼§µ¤Äê´ü·ô
Â¾¼ÒÀþÈ¯Ãå¤ÎÄê´ü·ô¤Ç¤â¡¢ÂÐ¾Ý¶è´Ö¤òÁ´¤Æ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾Ã«±Ø¡Á¿·²£ÉÍ±Ø¤ò´Þ¤à¥ë¡¼¥È
¿·²£ÉÍ±Ø¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÄê´ü·ô¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤ÎÀÜÂ³À¤¬¹â¤¯¡¢½ÐÄ¥¤¬¤¢¤ëÄÌ¶Ð¼Ô¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
À¾Ã«±Ø¡Á±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø¡ÁJRÀþ¶è´Ö¤ò´Þ¤à¥ë¡¼¥È
JRÄ¾ÄÌÀþÂ¦¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ö±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø·ÐÍ³¡×¤È¡ÖJRÀþ¶è´Ö¤Þ¤Ç´Þ¤à¤³¤È¡×¤¬É¬Í×¤Ç¡¢À¾Ã«±Ø¡Á±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø¤Î¤ß¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿³Û¤ÈÁý³ÛÂÐ¾Ý±Ø
Áý³ÛÂÐ¾Ý±Ø¤Î1¥«·îÄê´ü¡ÊÂç¿Í¡Ë¡§2,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý³ÛÂÐ¾Ý±Ø¤Î3¥«·îÄê´ü¡ÊÂç¿Í¡Ë¡§6,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý³ÛÂÐ¾Ý±Ø¤Î6¥«·îÄê´ü¡ÊÂç¿Í¡Ë¡§10,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý³ÛÂÐ¾Ý±Ø¤Î1¥«·îÄê´ü¡ÊÂç¿Í¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¦²ð¸î¼Ô¡Ë¡§1,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý³ÛÂÐ¾Ý±Ø¤Î3¥«·îÄê´ü¡ÊÂç¿Í¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¦²ð¸î¼Ô¡Ë¡§3,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý³ÛÂÐ¾Ý±Ø¤Î6¥«·îÄê´ü¡ÊÂç¿Í¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¦²ð¸î¼Ô¡Ë¡§5,000¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂçÏÂ±Ø¡Á³¤Ï·Ì¾±Ø¤È¤¤¤º¤ßÌî±Ø¡Á¾ÅÆîÂæ±Ø¤¬È¯±Ø¤Þ¤¿¤ÏÃå±Ø¤ÎÄê´ü·ô¤ÏÉÕÍ¿³Û¤¬Áý¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
É¸½àÉÕÍ¿³Û¤Î±Ø¶è´Ö
²£ÉÍ±Ø¡ÁÀ¥Ã«±Ø¤ÈÆîËüµ³¤¬¸¶±Ø¡ÁÌïÀ¸Âæ±Ø¤¬È¯±Ø¤Þ¤¿¤ÏÃå±Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢6¥«·îÄê´ü¤Ç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÅöÆü¤ÎÉ¬Í×¾ò·ï
¼õ¤±¼è¤ê¾ò·ï¡§»ÈÍÑ³«»ÏÆü¤ò1ÆüÌÜ¤È¤·¤Æ8Æü°Ê¾å·Ð²á¼õ¤±¼è¤ê²ó¿ô¡§ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç1¿Í1²óÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¡§ÂÐ¾Ý¤ÎPASMOÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Þ¤¿¤ÏSuicaÄÌ¶ÐÄê´ü·ôÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¢¡§ÁêÅ´Style¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿Ã¼ËöÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î£¡§¸øÅª¾ÚÌÀ½ñ
Äê´ü·ô·ôÌÌ¤Î»áÌ¾¤ÈÁêÅ´¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷Ì¾µÁ¤È¸øÅª¾ÚÌÀ½ñ¤Î»áÌ¾¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÕÍ¿¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤êÁ°¤ËÆ±°ìÄê´ü·ô¤ò·ÑÂ³¹ØÆþ¤¹¤ë¤È·ÑÂ³°·¤¤¤Ë¤Ê¤êÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¤±¼è¤ê½ç½ø¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¥ë¡¼¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤È±èÀþ¤ÎÇã¤¤ÊªÍøÍÑ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆºÇÅ¬²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥× YOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü ¿·µ¬¹ØÆþ¡¦¶è´ÖÊÑ¹¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÄê´ü¤Î»ÈÍÑ³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥× YOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü ¿·µ¬¹ØÆþ¡¦¶è´ÖÊÑ¹¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ý¥¤¥ó¥È¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ÁêÅ´¥°¥ë¡¼¥× YOKOHAMA¤É¤Ã¤Á¤âÄê´ü ¿·µ¬¹ØÆþ¡¦¶è´ÖÊÑ¹¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
ÂÐ¾Ý·ô¼ï¤ÏPASMOÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¡¦SuicaÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Ç¤¹¡£
