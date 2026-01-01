空飛ぶバイク市場が、都市交通の次の選択肢として一気に存在感を高めています。

Astute Analyticaの最新分析では、2025年から2033年にかけて年平均18.7%の成長が見込まれています。

技術進化と都市課題の両方が重なった今だからこそ、数値で全体像を押さえておきたいテーマです☆

Astute Analytica「空飛ぶバイク市場成長予測レポート」

2024年市場規模：806億米ドル2033年予測市場規模：3,775億米ドル予測期間：2025年〜2033年予測CAGR：18.7%

Astute Analyticaは、各業界の市場動向を分析するグローバルな調査・アドバイザリー企業です。

同社の空飛ぶバイク市場レポートは、VTOL技術を活用した新しいモビリティ領域を対象に、規模推計と成長要因を整理した内容です。

今回の予測では、個人移動だけでなく配送や緊急対応まで含む用途拡大が、長期成長の柱として位置づけられています。

成長ドライバーとしては、電動推進システムの進化、軽量素材の実装、自律飛行技術の発展が挙げられています。

都市部の渋滞回避という実用面に加えて、排出ガス削減を狙える電動モビリティとしての価値も市場拡大を後押ししています。

用途別では旅客輸送の比重が大きい見通しで、エアタクシー需要の高まりが普及初期の牽引役になるとみられています。

推進方式では電動が高成長セグメントとされ、長距離ニーズに向けたハイブリッド方式の採用拡大も想定されています。

地域別では北米が先行し、欧州とアジア太平洋が続く構図が示されています。

アジア太平洋では日本と中国の都市化進展が、効率的な次世代輸送への需要を押し上げる要素として注目されています。

一方で市場拡大には、空域管理ルールの整備や認証制度の確立、離着陸・充電インフラの構築が欠かせません。

普及フェーズを左右するのは、技術性能だけでなく安全性と運用ルールを社会実装できるかどうかです。

数字を見ると、空飛ぶバイクは話題先行ではなく、すでに本格的な産業フェーズへ向かう市場として動き始めています。

モビリティ関連の新規事業や都市インフラの将来像を考えるうえで、今のうちに押さえておきたい成長領域です。

都市渋滞を変える成長市場を徹底把握！

Astute「空飛ぶバイク市場成長予測レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 空飛ぶバイク市場の予測CAGRはどれくらいですか？

2025年から2033年の予測期間で、年平均成長率は18.7%とされています。

Q. 2033年の市場規模はどの程度と見込まれていますか？

2033年には3,775億米ドル規模に達する予測です。

Q. 2024年時点の市場規模はどれくらいですか？

2024年の市場規模は806億米ドルと推計されています。

