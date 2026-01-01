一夜限りの豪華トークとダンスが交差した特別公演！YUMEKI「and FRIENDS : )」

YUMEKI初のスペシャルファンイベント「YUMEKI and FRIENDS : )」が、ぴあアリーナMMで開催されました。

国境を越えて活動する仲間たちとのトークとダンスが連続し、会場全体がライブ感の高い一体空間になった夜です。

3月には特番放送も予定され、当日の熱量をあらためて追える構成になっています。

YUMEKI「and FRIENDS : )」

開催日：2026年2月20日（金）会場：ぴあアリーナMM放送日時：2026年3月28日（土）夜0:00〜3:00放送チャンネル：テレ朝チャンネル1

スカパー!は、スポーツ・映画・音楽など多彩なジャンルを扱う日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。

YUMEKIは、K-POPシーンで振付師・ダンサーとして活動し、日韓でパフォーマンスを重ねるアーティストです。

同イベントは「大好きな仲間たちと過ごす温かい時間」をテーマに、トークと実演を往復しながら進行するファンイベントとして構成されました。

師弟・戦友トークと『BOYS II PLANET』ダンスチャレンジ

ゲスト人数：3名ダンスチャレンジ披露曲数：4曲

ペク・グヨン、Kany、KINKYが登場し、練習生時代から現在までの関係性が見えるトークが展開されました。

『BOYS II PLANET』にまつわる指導の裏側や振付誕生の瞬間が語られ、ダンスの見方が一段深くなる内容です。

「Chains」「Lucky MACHO」「Whiplash」「HOLA SOLAR」のチャレンジが続き、イントロが鳴るたびに歓声が大きくなる流れになりました。

M!LKコラボと会場参加型コーナー

M!LK出演メンバー：2名「Kiss Plan」振付レッスン日数：1日テディーベアプレゼント当選者数：2名

M!LKから塩粼太智さんと吉田仁人さんが登場し、「Kiss Plan」振付時の秘蔵トークが披露されました。

短期間レッスンの密度や現場の温度感まで共有され、楽曲の見え方が変わるクロストークになっています。

後半はオリジナルテディーベア制作と「YUMEKI 逃歩中!」が実施され、ステージ外まで巻き込む参加型演出で会場が笑顔に包まれました。

放送ではトークの空気感とダンスの切れ味を3時間でまとめて追えるため、イベントの全体像をつかみやすい構成です。

パフォーマンスの迫力だけでなく、YUMEKIの人柄や仲間との距離感まで見える一夜として記憶に残る内容です☆

【一夜限りの豪華トークとダンスが交差した特別公演！

YUMEKI「YUMEKI and FRIENDS : )」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『YUMEKI and FRIENDS : )』の開催日はいつですか？

2026年2月20日（金）に開催されました。

Q. 放送日時と放送チャンネルは？

2026年3月28日（土）夜0:00〜3:00に、テレ朝チャンネル1で放送予定です。

