旧正月特典付きで島暮らしがもっと広がる！スターサンド「・アイランド Steam早期アクセス版」

台北ゲームショウ2026で注目を集めた『スターサンド・アイランド』が、Steam早期アクセスへ進みます。

中華田園の世界観を軸にしながら、DIYや交流要素を広げるアップデート方針も同時に示されました。

旧正月シーズン限定の特典構成が公開され、スタート直後から遊びの幅を作りやすい内容になっています☆

スターサンド・アイランド（Starsand Island）「Steam早期アクセス版」

Steam早期アクセス開始：2026年2月12日 日本時間午前2時ジャンル：人生シミュレーションRPGプレイ人数（オフライン）：1人プレイ人数（オンライン）：1〜4人表示対応言語：日本語／英語／中国語（簡体字・繁体字）

『スターサンド・アイランド』は、Seed Sparkle Labが開発・運営する田園生活シミュレーション作品です。

パッケージ版はGame Source Entertainmentが担当し、PlayStation 5とNintendo Switchシリーズで2026年夏展開が予定されています。

早期アクセス期間はコミュニティの声を反映しながら、安定性とコンテンツ密度を高める開発フェーズとして位置づけられています。

デジタル・通常版の収録特典

収録特典：中華風伝統衣装・旧正月セット収録特典：中華風新春家具セット

通常版はゲーム本編に加えて、新春テーマの衣装と家具で序盤の拠点づくりを華やかに整えられる構成です。

赤と金を基調にした旧正月テイストの意匠は、島の暮らしに季節感を入れたいプレイヤーと相性のよい内容です。

デジタル・デラックス版の追加コンテンツ

追加収録：ヨーロピアン家具セット追加収録：ヨーロピアン・メルヘン衣装追加収録：ファンタジック・パンプキン馬車

デラックス版は通常版特典に加えて、欧風テイストの建築とコーディネートを深められる拡張内容です。

中華田園の基調にヨーロピアン要素を重ねられるため、同じ島でも世界観を混ぜたレイアウト設計を楽しめます。

早期アクセス版で遊べるコア体験

建築要素：中華風家屋から欧風邸宅まで対応するDIYシステム交流要素：NPC専用ストーリー解放とペットとの暮らし文化要素：音楽演奏ミニゲーム・二人で楽しめる民族舞踊モーションコラボ要素：『きみのまち ポルティア』キャラクターコラボ

早期アクセス段階でも、住まいづくりと交流体験を軸にした島生活の骨格はしっかり遊べる設計です。

文化ミニゲームやコラボ要素が入ることで、作業中心になりがちな農園系タイトルに物語の起伏を作りやすくなっています。

コンソール版の展開予定

対応機種：PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2発売時期：2026年夏予定CERO：A

コンソール展開が予定されているため、PCで先行体験しながら家庭用機版の最適化を待つ遊び方も選べます。

オンライン1〜4人対応の設計は、フレンドと生活拠点を共有したい層にも取り入れやすい仕様です。

早期アクセス版は、旧正月特典で見た目の自由度を上げつつ、島の基礎体験をじっくり育てていく段階です。

自分の好みに合わせて中華と欧風を行き来できる設計は、長期プレイでの模様替え欲を満たしやすいポイントです。

【旧正月特典付きで島暮らしがもっと広がる！

スターサンド「スターサンド・アイランド Steam早期アクセス版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Steam早期アクセスはいつ開始されますか？

2026年2月12日 日本時間午前2時に開始されます。

Q. 早期アクセス版のプレイ人数は何人ですか？

オフラインは1人で、オンラインは1〜4人に対応済み。

Q. コンソール版の発売時期はいつですか？

PlayStation 5とNintendo Switchシリーズ向けに2026年夏の発売予定です。

