美容医療の需要が伸びる一方で、外科手術の経験値をどう見極めるかは地方でも大きなテーマになっています。

仙台駅前に開院した「RE CLINIQUE SENDAI（レクリニーク仙台）」は、外科専門性を前面に出した診療体制で注目を集めています。

カウンセリング設計から術後フォローまでを一体化した、地域密着型の美容外科クリニックです☆

RE CLINIQUE SENDAI（レクリニーク仙台）「オーダーメイド外科診療体制」

開院日：2025年10月10日所在地：宮城県仙台市青葉区中央アクセス：仙台駅より徒歩3分外科カウンセリング枠：60分院長の累計手術症例経験：15,000件以上

RE CLINIQUE SENDAIは、仙台で美容外科を探す人に向けて美容外科・美容皮膚科を提供するクリニックです。

同院は、初診でも相談しやすい丁寧なカウンセリングと術後サポートを診療の軸に据えています。

今回の開院では、目元や輪郭形成から豊胸術、脂肪吸引までを含む外科領域を、患者ごとに組み立てるオーダーメイド診療として展開中。

院内はブラックルーバーで区切られた個室ブースと窓際カウンターを組み合わせた設計で、対話のしやすさとプライバシーの確保を両立した空間です。

外科技術の地域格差に向き合う診療設計

外科手術経験：15,000件以上対応領域：目元・輪郭形成・豊胸術・脂肪吸引診療方針：骨格・皮膚状態・ライフスタイルを総合評価

同院の特長は、施術単体で判断せず、顔立ちや皮膚状態、生活背景まで含めて治療計画を組み立てる点です。

修正相談が増える時代だからこそ、初回設計の精度を上げる外科診療は、結果の安定性に直結します。

過度な変化ではなく日常に溶け込む仕上がりを目指す方針は、40代以降の自然志向ニーズとも相性の良い設計です。

紹介・口コミ中心で築く信頼と説明体制

新規来院経路：約9割が紹介・口コミカウンセリング：60分枠で実施説明項目：術後経過予測・長期メンテナンス計画

紹介と口コミ比率が高い背景には、施術前後を一連で説明する運用の丁寧さがあります。

施術リスクや適応、術後ケアを平易に伝え、提案内容を書面で残す運用は、医療リテラシーの底上げにもつながります。

価格訴求だけに流れにくい判断材料を提示し続けることが、地域で信頼を積み重ねるポイントです。

美容医療を受ける側にとっては、アクセスの良さだけでなく、相談時間と外科経験の両方を確認できる環境が重要です。

仙台駅徒歩3分という通いやすさに、外科中心の診療設計を掛け合わせた体制は、東北エリアの選択肢を広げる動きとして注目されます。

【症例15000件超の外科経験を活かす！

RE CLINIQUE SENDAI「オーダーメイド外科診療体制」】の紹介でした。

よくある質問

Q. RE CLINIQUE SENDAIの開院日はいつですか？

2025年10月10日に開院しています。

Q. クリニックへのアクセスはどうなっていますか？

仙台駅から徒歩3分の立地です。

Q. カウンセリング時間はどのくらい確保されていますか？

外科カウンセリングは60分枠で運用されています。

